Værfast to dager i Sverige

Bø

– Været var heftig, og det var ikke annet å gjøre enn å ta det med ro, sier John Edvard Johnsen.

Han har tilbragt to døgn værfast, først i Kiruna, deretter på Bjørkliden hotell på Riksgränsen. Enorme snømengder førte til at veien var stengt på både norsk og svensk side.

Kolonnekjøring

På grunn av kolonnekjøring, ble det en del del ventetid på grensa.

– Mellom Bjørkliden og grensa var det bare ei kjøregate fordi det var så mye snø. Biler ble sluppet gjennom i ei retning av gangen. Der var rett og slett ikke plass til å møtes, sier han.

Johnsen har vært en tur til Øst-Finnmark, der Hovden fiskemottak har en eiendom.

– Vi har et fiskebruk der, en liten eiendom som vi tar vare på og som vi muligens skal utvikle videre, sier Johnsen, som for første gang opplevde å bli værfast.

– Været har roet seg, og de fleste kom seg fram i dag. Nå er det meldt ny runde med kuling. Da spørs det om det blir stengt på nytt. Det er bare å ta vær og føre etter forholdene og ta det med ro. Det er ikke annet å gjøre, slår Johnsen fast.

Kolossalt mange trailere

Ifølge Johnsen var det beste i en slik situasjon å komme seg i hus, til det verste hadde blåst over. Da fjellovergangen åpnet igjen, stod det en lang rekke vogntog i kø.

– Det var kolossalt med trailere som skulle over til Norge. Det må ha vært hundre av dem. Når det blir to til tre døgn med stans i trafikken, hoper det seg fort opp, sier han.

– I grunnen var det bare en gammeldags vinterstorm med fokk og rokk, akkurat det er det ikke noe spesielt med. Nå når jeg krysset over grensa, var det vindstille, men det snør fortsatt godt over fjellet, sier han.

Vant til vind

Han er vant til vær som lugger i «øyrstolan». Bøfjerdingen som driver fiskemottak i Hovden, er vant til at det er forblåst. Men snømengden han fikk oppleve på Riksgränsen, var mot normalt.

– De påstod på Bjørkliden at de ikke har registrert så mye snø på denne tida av året i løpet av de 20 siste årene. Snømengdene var unormalt store til å være så tidlig på vinteren. I tillegg til flere meter snø som var kommet ned, var det et heftig vær, og vinden spaknet ikke før i natt, sier Johnsen.

John Edvard Johnsen var langt fra alene om å bli værfast.

– Turister var også værfast, blant dem mange asiater. Det var litt pussige greier, og de var ikke de enkleste å kommunisere med, humrer han.

Radiotrøbbel med DAB

– Selv kom jeg nordfra og kunne kjørt tilbake og om Skibotn, men det ville blitt en omvei på 82 mil for å komme seg hjem. Dermed fristet ikke alternativet med å kjøre tilbake og rundt Karesuando og mot Skibotn, sier han.

Johnsen hadde ikke fått noen informasjon om at veien var stengt over Bjørnfjell.

– Akkurat det er et problem, at man ikke har radio over landegrensene. I Norge lever vi i vår «egen verden» med DAB-radio. Siden jeg kjørte bil, sitter man ikke og trykker på internett heller. Det var ikke i mine tanker at E 10 over Bjørnfjell var stengt, fordi det er sjelden stengt på svensk side, slår John Edvard Johnsen fast.