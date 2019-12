– Ungdomsklubben trenger oppussing

Bø

Det nye ungdomsrådet i Bø kommune har hatt sitt første møte etter at det nye rådet ble valgt av kommunestyret. Her gikk rådet blant annet igjennom forslaget til budsjett for 2020.

– Det er ikke tatt med midler til oppussing av Bø ungdomsklubb i budsjettet som er foreslått. Det mener vi at må tas med. Ungdomsklubben er en av de få møteplassene ungdommen i Bø har. Klubben er populær og det er en trygg plass å være, men klubblokalet er slitt og det er alt for trangt.

Håvard Bergseng Rødsand, Lovise Larsen, Therese Falch Vikan, Brage Rønne Gåsland og Kine Sommerseth i Bø ungdomsråd kommer derfor med følgende uttalelse til budsjettet som skal behandles av kommunestyret 12. desember:

1. Vi ber først og fremst om mer penger til å pusse opp det lokalet vi allerede har. Belysning, møbler, snekkerarbeid, skifte av gulv, dekorasjon, møbler osv. Forslag: 100.000 kr.

2. Vi ber videre om løsninger for å få større klubblokale. Et av forslagene til ungdomsrådet er å diskutere hva som kan gjøres med lagringsrommet til Bøhallen som ligger vegg til vegg med ungdomsklubben? Kan vi få bruke det?