– Dersom vi bare svartmaler situasjonen i Vesterålen, er det snart ingen som vil flytte hit

Bø

– Nå må vi slutte å klage og syte over hvor ille vi har det. Vi må i stedet få frem alle de gode mulighetene som finnes her nordpå, sier Pedersen.

Han mener at det generelt er for mange som snakker negativt om Nord-Norge, noe han mener at landsdelen ikke er tjent med. Ordføreren understreker at både Vesterålen og resten av Nord-Norge har flere utfordringer som må løses, men tror ikke vardebrenning og generell klaging er veien å gå.

– Jeg, som alle andre i nord, ønsker best mulig tilbud på alle områder. Samtidig er det en myte at alt er bedre sørafor. Jeg har både slekt og venner som bor der, og som kan bekrefte at det er mangler der også. Vi har det egentlig veldig bra i Nord-Norge, og har det meste av det vi trenger, sier han.

– Om vi alle tenner opp, vil det gjøre et voldsomt inntrykk I dag oppfordrer Facebook-gruppen «Distriktsopprøret i Norge – folk har fått nok av å ikke bli hørt»., flest mulig til å tenne varder varder, bål i fjæra eller lys.

Le dende bedrifter

Pedersen mener at både han og selv og innbyggerne i Vesterålen må tenke over hvor mye positivt som skjer og som er under utvikling regionen. Han mener at vi må bli flinkere til å fremsnakke den positive utviklingen.

– For kort tid siden ble Øksnes Entreprenør kåret til en av verdens beste og mest innovative bedrifter. Vi er verdensledende innen oppdrett og snart får vi topp moderne infrastruktur i form av Hålogalandsveien. I tillegg er det veldig mye på gang i regionen. Nordlaks ekspanderer. Det skjer mye spennende på Andøya med Andøy Salmon og The Whale. På Stokmarknes bygges Hurtigrutemuseet, og det finnes også en rekke andre bedrifter som gjør det bra, sier Pedersen.

For tynt elevgrunnlag

– Du har forståelse for at folk blir provosert og forbannet for at det kuttes i linjer og legges ned skoler?

– Ja, det skjønner jeg godt. Samtidig er det en enkel grunn til at linjer og skoler legges ned, nemlig at det er for få elever. I Bø, for eksempel, har vi for lengst mistet den videregående skolen. I etter tid innså jeg og mange at det ikke var en uvilje fra det norske samfunnet at det skjedde, men at elevgrunnlaget ikke var tilstrekkelig. Dersom vi klarer å få god folkevekst i vesterålssamfunnet, så blir det ikke færre skoleklasser fremtiden, men flere, sier Pedersen, før han legger til:

– Eksemplene på at det er godt mulig å lykkes i Nord-Norge og Vesterålen er mange, og de må vi få frem. Dersom vi bare snakker ned mulighetene, frykter jeg at det kan slå negativt ut. Dersom vi bare svartmaler situasjonen kan det føre til at stadig færre vil flytte hit. Vi må framsnakke landsdelen, og vi må starte nå, sier han.

– Ikke alltid ting går som planlagt

– Hva med ambulansesituasjonen og alt som har vært rundt den med manglende kapasiteten. Ingen blir vel beroliget av det?

– Jeg forstår frustrasjonen og uroen til folk. På det området har vi noen utfordringer som må løses, i tillegg gjør store avstander det krevende. Samtidig vet jeg med hånda på hjertet at dersom noen trenger nødvendig helsehjelp, blir det satt inn store ressurser. Dessverre er det ikke alltid at ting går som planlagt, men i det store og det hele er avvikene ganske få sammenlignet med når det ender bra, mener Pedersen.

Samfunnet utvikler seg

På spørsmål om Pedersen er for optimistisk med tanke på å snu nedgangen i befolkningsveksten nordpå, svarer han:

– Vi er nødt til å heie på oss selv og legge ned en innsats. Om ikke vi som bor her i nord skal gjøre det, hvem skal gjøre det da? Det er også lett å glemme at samfunnet stadig utvikler seg. Da besteforeldrene mine var unge tok det for eksempel et halvt døgn å komme seg til Sortland. Det har skjedd en del siden den gangen. Nå er det viktig at vi bretter opp ermene og får til knoppskyting, så skal vi se at det kommer flere nordover. Det vil selvsagt ta tid, men vi må starte et sted, slår Sture Pedersen fast.