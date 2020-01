DN-leder: –Ikke overraskende om rikinger flytter til Bø

Bø

– Det vil ikke være overraskende om kommunen (Bø) allerede i nær fremtid kan hilse noen velstående nye innbyggere velkommen, skriver avisen.

DN fortsetter avsnittet slik:

– Det vil trolig oppmuntre andre kommuner til å følge etter. I så tilfelle har Bøs ordfører greid det regjeringen ikke har maktet: Å senke skatten på investeringer i norsk næringsliv.

Sture Pedersen og Bø kommune fortsetter å høste oppmerksomhet omkring skatteforslaget som ble fremmet i kommunestyret i desember. Kommunen har vedtatt å senke det kommunale skattøret på formuesskatt fra 0,7 til 0,2 prosent.

DN viser til at Sunday Times har plukket opp nyheten, men fremholder at «den knøttlille kommunen ytterst i havgapet neppe fremstår som noe skatteparadis i internasjonal sammenheng, men for formuende nordmenn bør dette være interessant.»

Avisen viser til at Bø-ordføreren til NRK har uttalt at det handler om å tiltrekke seg investeringer og arbeidsplasser, men peker på at formuesskatt er noe skattyterne betaler til kommunen man er bosatt i.

– Får kommunen noen investeringer og arbeidsplasser med på kjøpet, må det betraktes som en bonus. Like fullt kan skattegrepet til Bø forandre debatten om den norske formuesskatten. Formuende mennesker som klager over at formuesskatt ødelegger for forretningene, kan nå enkelt redusere belastningen ved å bosette seg i naturskjønne omgivelser i Nord-Norge. Det er langt enklere enn å flytte til utlandet for å slippe skatt. Den som blir deprimert ved tanken på mørketiden, kan simpelthen bo et annet sted om vinteren uten at skattemyndighetene kan protestere på det, skriver DN.