Distrikts og digitaliseringsministeren kommer til Bø

Bø

– Dette blir en stor dag for meg, sier ordfører i Bø, Sture Pedersen til Vol.

I forbindelse med vesterålsbesøket i Bø, skal statsråden blant annet besøke bedriftene Egil Kristoffersen og sønner, og Framsikt.

– Bø blir faktisk det første stedet hun besøker som distrikts- og digitalminister, så det synes jeg er stas, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

– At hun kommer hit er også et signal om betydningen som distriktsnorge har for regjeringa, legger han til.

Ordføreren understreker dog at han har forventninger til at distrikts- og digitaliseringsministeren tar oppgavene sine på alvor.

– Vi er stolte over at regjeringen har gitt en minister ansvaret for distrikts-Norge, noe vi har jobbet med å få til en stund. Samtidig forventer jeg at denne satsingen gir resultater og at det blir skapt flere arbeidsplasser i distriktene som er uavhengig av avstand, slår han fast.

Dette poenget understreker Pedersen også i et nylig intervju med Kommunal Rapport, der han uttrykte forventninger til Kommunaldepartementets to nye statsråder. I intervjuet understreket han også viktigheten av å ta vare på Distrikts-Norge, og hvor viktig digitalisering er for distriktsutviklingen.

– Endringer må komme nedenfra og opp. Ikke omvendt. Nå har regjeringen lyttet til signalene. Vi må ha en mer distriktsvennlig politikk, uttalte han til Kommunal Rapport.

I forbindelse med utnevnelsen tidligere i uka, berettet Helleland om noe av ambisjonen hun og regjeringen har for fremtidig distriktsutvikling.

– Jeg kommer fra bygda selv og vet hvor bra det er å bo der. Vi må gjenreise stoltheten og få folk til å se potensial ved å bo langs kysten. Der får man det beste Norge har å by på, sier Linda Hofstad Helleland til Nye Troms.