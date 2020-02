Bø

Torsdag kveld melder 1110-sentralen i Bodø at det pågår en brannøvelse i Bø, med brenning av et hus på Risnesan. Ifølge 110-sentralen startet øvelsen rundt kl. 17, og er ventet å pågå noen timer utover kvelden. De opplyses også om at brannen vil være kontrollert i starten slik at øvelsen kan pågå lengst mulig.