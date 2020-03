Signerte samarbeidsavtalen med Zalaris

Bø

– Dette blir veldig spennende.. Nå håper vi at fremtidens lønnssystem for det offentlige vil skape nye arbeidsplasser i Bø, sier Pedersen til Vol onsdag kveld.

Bø-ordfører håper på flere arbeidsplasser Avtale mellom Bø kommune og Zalaris på plass Bø kommune har vedtatt å utarbeide en toårig prosjektavtale med Zalaris HR Services Norway, med målsetning å etablere arbeidsplasser i Bø. Forslag til avtale er nå på plass.

Ifølge Pedersen er også de første anbudene for offentlig lønnskjøring lagt ut.

– Det kan virke som om det er en gunstig periode nå. Vi har posisjonert oss for å lykkes, og har som mål at dette skal tiltrekke oss nye oppgaver. Samtidig er vi avhengig av at kommunene ser muligheten og ber om pristilbud. Zalaris er et spennende selskap med ambisjoner, og vi har tro på at vi kan få til noe sammen, sier han.

SV reagerer på Zalaris-prosessen Bø kommune underskrev tirsdag en toårig prosjektavtale med Zalaris HR Services Norway. Ordfører Sture Pedersen oppgir at målsetningen er å etablere flere arbeidsplasser i kommunen. Fylkesleder i Nordland SV, Christian Torset, er kritisk.

På spørsmål om Pedersen er glad for at signeringen nå er i boks etter mye motstand hos både fagforbund og og andre, svarer han:

– Uavhengig av hva som har skjedd, har drivkraften for meg hele tiden vært at det offentlige har forlatt Bø kommune, og derfor må vi skape nye arbeidsplasser. Nå er det ikke mange igjen. Å ha kontakt med det private næringslivet er derfor viktig. Jeg mener det er grunn til å ha troa når man ser hvor godt Zalaris har lykkes i Lødingen, der de har skapt over 60 arbeidsplasser. Dersom vi klarer å lykkes, om ikke like godt som Lødingen, kan dette bli en flott reise. Bø kommune er nødt til å ha alternative arbeidsplasser, slår Sture Pedersen fast.

Det er ikke alle som har vært like begeistret for at Bø kommune skal samarbeide med Zalaris. Blant disse er Fagforbundet.

I forbindelse med at saken var oppe i formannskapet for noen uker siden, forfattet forbundet et brev til formannskapet. Der gav de blant uttrykk for at de ikke forstår at kommunen vil gi bort egen kompetanse og innsyn i kommunal kjernevirksomhet i bytte mot "vage løfter" om mulige arbeidsplasser. «Brudd på innkjøpsregelverket kan i tillegg svekke kommunenes omdømme og eksponere kommunens ansatte for kritikk», sto det også å lese i brevet.