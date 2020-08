Matvaregigant til møte i Bø

Bø

Det skjer fredag formiddag på rådhuset på Straume.

Kultur- og næringssjef Kine Anette Johnsen er ikke lite stolt over det som skal skje.

– Vi får besøk av Eivind Haalien som er ansvarlig for lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen. Eivind er oppvokst på en fjellgård i Valdres, har kokkeerfaring fra Lom og har vært ambassadør for Nordisk ministerråds satsning «Ny Nordisk Mat» og etablerte matfestivalen Matstreif. Han sitter også i sitter i styret i Stiftelsen Matmerk og Spiseriet i Stavanger, beretter Johnsen.

NorgesGruppen omsatte i fjor for 90 milliarder kroner, og er eid av Joh. Johanson-systemet. NorgesGruppen eier kjeder som KIWI, MENY, SPAR, Nærbutikken, Joker, Deli de Luca, MIX og Jafs.

Haalien er ansvarlig for lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen. Næringssjefen i Bø peker på at Vesterålen har mange lokale matprodusenter.

–Samtidig er det kun få som leverer til dagligvarekjedene merket som lokalprodusert mat. For mindre produsenter er det ofte en utfordring å sette produktet i en kommersiell sammenheng, og ikke alle tror at dette er en mulighet for deres bedrift. Kanskje er det usikkerhet rundt hvilke volum som må leveres, og ikke minst lønnsomhet. Mange er redde for å få for lite betalt for hardt arbeid og produkter av høy kvalitet, sier næringssjefen.

Hun sier at alle lokalmatprodusenter som lurer på hva som skal til, for å få en fot innenfor døra hos matvaregigantene, bør komme til Bø fredag.

– Det vil bli mulighet for å stille spørsmål, og de som ønsker å diskutere mulighetene for sitt produkt kan på forhånd be om et kort eget møte i etterkant, sier næringssjefen.

Hun inviterer for øvrig til lunch – med lokalprodusert mat fra Vesterålen.