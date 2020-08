Dette var bøfjerdingene opptatt av da de fikk muligheten til å prate med Erna

Bø

Ida Falch var en av dem som snakket med statsministeren. Hun er rullestolbruker og synes at det går veldig tregt i Norge når det gjelder universell utforming.

– Jeg mener at vi har potensial til å være et hakk over der vi er. Vi har dårlige ordninger for gründere og bedrifter som ikke har økonomi slik at alle kan benytte seg av det. Det er feil at kommunene skal være både prosjektleder og kontrollør, og på den måten kan sno seg unna, inkludert på nybygg. Jeg ønsket å vite hvilke planer regjeringen har for å løse disse utfordringene, sier Falch.

– Fikk du svarene du håpet på?

– Det er egentlig ikke noe svar, siden departementet setter seg ned og bestemmer hva som er søkelyset neste gang. Så får vi vente og se hva som blir det neste. Jeg skulle ønske at det kunne blitt jobbet med flere ting parallelt, i stedet for en ting av gangen, sier hun.

Ikke optimistisk på kort sikt

Unggutten Håvard Rødsand Bergseng hadde også noe på hjertet da han konverserte med statsministeren.

– Jeg ville vite litt om hva hun tenker rundt samlingspunkt for ungdom, og det å få enda flere plasser ungdom kan møtes. Det er ikke alltid at man har transportmuligheter på de tidspunktene det skjer noe, sier han.

– Ble du hørt?

– Jeg er kanskje ikke optimistisk på kort sikt, men på lenger sikt tror jeg at det kan skje noe, sier han.

Enkel å prate med

Even Evenstad Bakkejord, som ikke bor i Bø til vanlig, stilte mer generelle spørsmål som ikke har direkte, lokal tilhørighet.

– Jeg er ikke helt enig i det hun for eksempel sa om kollektivtransport. Men jeg synes hun er enkel å prate med, for det føles ikke som hun er langt der ute og vanskelig å nå inn til, slår han fast.

Etter seansen svarte Solberg følgende på hva personene hun snakket med var opptatt av.

– De er veldig opptatt av de nære tingene, som tilrettelegging når du er rullestolbruker, ungdomstilbudet for barn i Bø, polititransport, og hvordan man hjelper ungdom som ikke fullfører videregående. Jeg synes det er viktig å treffe folk for å høre hva de selv driver med, og hva de ønsker at vi på storting og regjering skal gjøre.

– Inspirerende

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, hadde bare panegyriske karakteristikker å komme etter at "kaffeslabberaset" var over. Han mener at det er svært viktig at statsministeren tar seg tid til å lytte til folket på grasrota.

– Det er utrolig viktig, både for å skape inspirasjon, og at vi har en statsminister som vil ha kontakt med folk og få impulser, og at det ikke bare er personen man ser på tv-bildene som kommer frem, slår Pedersen fast.