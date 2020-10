Bø

En sjåfør kjørte av veien ved Fjærvoll i Bø kommune i ettermiddag. Politiets operasjonssentral opplyser at sjåføren har meldt til ambulansen på stedet, at han følte seg i god form. Ambulansepersonell valgte likevel å ta sjåføren med til legevakt for kontroll.

Bilen fikk skader etter utforkjøringen.

Politiet var ikke selv på stedet, da de kun hadde en patrulje på vakt og denne ble prioritert sendt til Lødingen og brannen ved oppdrettsanlegget der.