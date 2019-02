Hadsel

Det årvisse Lekangrennet gikk nok en gang av stabelen, og godt over 50 startsignal ble gitt i løpet av rennet. Nytt av året var også at de under åtte år fikk delta i en egen klasse. Det var god stemning i start- og målområdet og ikke minst langs løypa.

Det var ingen som brøyt i løypa under rennet og folk heiet på hverandre.