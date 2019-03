Bastian Holst raskest i Kabelvågrennet

Hadsel

Totalt 60 løpere deltok i løpet. I tillegg til premiering på de to enkeltstående rennene, kårer arrangøren KS Ski Lofoten sammenlagtvinner i dame - og herreklasse basert på resultat av Kabelvågrennet og Lofotrennet, som gås i klassisk stil. Aller raskest i herreklassen i Kabelvågrennet, var altså nevnte Holst. Han ble klokket i mål på 54:06.

Bastian Holst satser videre på velsmurte ski Satser videre på ski Melbugutten Bastian Holst har de siste årene levert mange gode prestasjoner, og er klar for ny satsing i sporet.

17-åringen, som startet i klassen 18 år, er godt fornøyd med resultatet.

– Det gikk veldig bra for min del, og jeg hadde ikke trodd det skulle gå så bra. Men i det siste har jeg kjent at formen er stigende. I tillegg til ganske god form, hadde jeg fantastiske ski takker være pappa som smører, dette gjorde at jeg klarte å gå ifra mot slutten da det var rundt 3,5km til mål og da ble det seier. Så det var litt overraskende og veldig artig for min del, forteller Holst til VOL.

Unggutten understreker at det ikke var verdens største skirenn, men er likevel fornøyd med at han slo flere storfisker som til vanlig går på skigymnas og i så måte har et litt annerledes utgangspunkt.

– Det var mange gode med, inkludert Jakob (Sørlie Pettersen, red. anm), og det var derfor ekstra artig å vinne. Selv om det ikke var det største rennet denne sesongen, er det noe beste jeg har gått i år, slår Bastian Holst fast.

Sesongen er ikke helt over for Holst ennå. Tirsdag reiser han til Vadsø for å delta på NNM.

Det var også andre vesterålinger som gjorde seg gjeldende i Kabelvågrennet. Raskeste kvinne i Kabelvågrennet, var Andrine Elvenes fra Sortland. Hun gikk 21 kilometer på tiden 1:13:43.