Ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen kan koste opptil 20 milliarder

Hadsel

Det skriver Lofotposten i dag.

Avinor utreder som kjent saken, og til høsten skal det komme en innstilling der fire alternativ drøftes. Det gjelder Laukvik, Leknes, Gimsøy og Malnes. Onsdag møtte Avinor sammen med Statens vegvesen ordførerne i Lofoten på Leknes. Der kom det fram mye informasjon.

Konserndirektør Jon Sjølander slår fast at prislappen blir høy. Laukvik-alternativet, som kanskje vil være mest forlokkende for vesterålingene om flyplassen legges til Lofoten, vil koste opptil 20 milliarder kroner, skriver avisen. Gimsøy vil koste mellom 3,2 og 7,4 milliarder kroner. Malnes-alternativet vil koste opp mot 12 milliarder kroner med ny vei, seks milliarder med dagens vei.

Flyplassen på Evenes kan få konkurranse Avinor ber om innspill før 1. mars til utredning av flyplasstruktur i Vesterålen eller Lofoten, som kan få konsekvenser for Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

– I Laukvik vil en storflyplass for Lofoten med ny tilførselsvei fra Sydalen koste opp mot 12 milliarder kroner. Dersom en flyplass her også skal betjene Vesterålen i tillegg til Lofoten, inkludert en undersjøisk tunnel som kryssing av Hadselfjorden vil kostnaden komme opp mot 20 milliarder kroner. Kostnaden for en storflyplass på Skagen vil være på mellom 10 til 12 milliarder kroner, skriver Lofotposten.

På Leknes har man foreløpig regnet på kostnadene ved å legge flyplassen ved Farstadvannet. Her anser man at kostnadene blir for selve flyplassen på mellom 1,7 til 2,1 milliarder kroner med dagens veiløsninger på E10.

Sjølander slo onsdag fast at et absolutt krav fra Avinor er at to eksisterende småflyplasser må legges ned, for å kunne etablere en ny storflyplass.