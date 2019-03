Mener det er bedre å plukke søppel enn å streike

Hadsel

– Man trenger ikke streike for å bry seg om miljøet, sier Teigen til VOL.

Rådmannens sønn er toppkandidat for FrP: – Lav alder kan også være en fordel i politikken – Jeg har jobbet for det, men hadde ikke forventet det. Det sier Erwin Teigen, som i teorien kan bli sjef for sin egen far, rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel kommune.

18-åringen respekterer at barn og ungdommer i hele verden vil bruke store deler av fredagen til å uttrykke misnøye i klimasaken. Selv mener han at det finnes mer konstruktive måter å vise klimaengasjement på.

– Jeg har ikke tenkt å delta selv. Poenget med en klimastreik må være å gjøre noe med klimaet. I den forbindelse tenker jeg at bidragene bør være konkret, for gjør man noe selv, blir også opplevelsen mer positiv. Nå vil streiken bare føre til at mange elever får fravær, noe som ikke er bra, understreker Teigen.

– Mest ryddig

Den engasjerte ungdommen forteller at han først ble kontaktet av elevrådet, som lurte på om det var mulig å finne en annen måte å vise miljøengasjement på enn å streike. Det var da han klekket ut ideen om å plukke søppel i skoletida, fordi det er en konkret handling og som er lett gjennomførbar. Teigen kontaktet skolens administrasjon og presenterte planene for dem.

– Jeg syntes at det var mest ryddig og konstruktivt å gå via den kanalen. Nå har jeg bedt faglærerne om å avsette tid i neste uke som vi kan bruke til å plukke søppel. På den måten kan vi bidra mer konstruktivt når det gjelder klimaspørsmålet, sier Teigen, som ikke hadde fått endelig svar angående henvendelsen da VOL snakket med ham.

– Men jeg regner med at det ikke blir noe problem, sier han.

Ikke bortkastet

På spørsmål om han synes elevstreiken er bortkastet energi, svarer han:

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg kjenner mange som er engasjert og skal delta. Jeg tror også at streiken får en effekt. Mange ministere har allerede bitt seg merke i oppstyret. Det har åpenbart fungert så langt. At ungdommen tar standpunkt er veldig bra. Men jeg mener altså at å vise engasjement i klimaspørsmålet kan gjøres på en annen måte, som for eksempel gjennom å plukke søppel, slår Erwin Teigen fast.