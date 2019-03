Hadsel

– Mjølner går for å være et veldig bra lag som har en del spillere på kretslaget. Derfor er det veldig morsomt at vi slo dem, sier han.

– Ingen dårligere enn andre

Larsen sier at laget fokuserte på å spille defensivt. Dette fungerte og dermed fikk ikke Mjølner så mange sjanser.

– Mjølner produserte ikke noe særlig og kom med lite på hjemmebane. De scoret på straffespark, sier treneren.

Hadselguttene som scoret dagens fire mål var Håvard Nicolaisen, som scoret to mål, Erik Jørgensen og Hamsa Abdi.

– Guttene har lagt ned mange treningstimer i forkant av denne kampen, og vi byttet ut spillere underveis når noen ble slitne. Ingen av spillerne presterte dårligere enn noen andre. Dette er en av de beste prestasjonene vi har sett hos dette laget, og det er veldig morsomt når samholdet i laget er så bra, sier Larsen.

Kretsfinale neste

Med dagens seier er Stokmarknes Gutter 16 videre til kretsfinalen.

– I kretsfinalen skal vi spille mot harstadlaget Brage Trondenes, mest sannsynlig i april. De er et veldig bra lag, men vi har troen, sier Larsen.

Hvis de vinner den, går de videre til landsdelsfinale. Skulle laget vinne den kampen, er det videre til norgesmesterskapet.