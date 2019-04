Marthe fra Melbu er ambassadør og modell for et av Norges mest kjente klesmerker

Hadsel

– Årsaken til at jeg ble spurt, er at de hadde sett bildene mine på Instagram. De syntes at jeg hadde en sunn og frisk Instagram-profil, og at jeg var den type jente de så etter. «Dæhlie» er et veldig stort merke, og jeg er stolt og glad over at de valgte nettopp meg, forteller Karlsen til VOL.

Dæhlie Technical wear Et norsk klesmerke for sportstøy, spesielt for vinteridretter. Merket er kjent under logonavnet Bj. Klesmerket ble startet av skiløperen Bjørn Dæhlie, og har i tillegg til tøy til vinteridretter en bred sportstøykolleksjon. Klesmerket eies av selskapet Bj Sport AS som igjen eies av investorselskapet Active Brands.[1

I 1996 startet Bjørn Dæhlie sin egen kolleksjon med eget navn som logo. Navnet ble etter hver endret til Bjørn Dæhlie Technical Wear, forkortet Bj. Merket ble produsert av Oslo-selskapet Bone Ration Sport AS som i 2001 ble solgt til Odlo

Bj var lisensiert til Odlo. Avtalen gikk ut i 2007, og Bjørn Dæhlie ble igjen aktiv i utvikling, produksjon og salg av sitt eget klesmerke. Også etter at Bj Sport ble solgt til Active Brands i februar 2011 har Bjørn Dæhlie en rolle i produktutvikling og markedsføring. Kilde: Wikipedia

Det første oppdraget hennes var å være modell for årets vinterkolleksjon. Etter det oppdraget ville de ha henne med videre. Karlsen er en av kun to personer som både er modell og ambassadør for klesmerket, og dermed er merkets mest profilerte personer utad.

– Må se ekte ut

Markedskoordinator i Dæhlie, Susan Vea Johnsen, bekrefter overfor VOL at Karlsen fikk jobben fordi hun er en god representant for en sunn, norsk ungdom. Men det er også en annen årsak som var avgjørende.

– På en del av bildene går modellene på ski, og da er det viktig at det ser ekte ut. Det gjør det med Marthe, siden hun har vært aktiv skiløper i mange år. Vi får nemlig rask tilbakemelding fra skimiljøet dersom ikke slike detaljer ser realistisk ut, poengterer Vea Johnsen.

Filmet i mørket

I disse dager har Dæhlie nylig sluppet en video på sine hjemmesider og som presenterer kleskolleksjonen Raw Athlete, som er en del av vårkolleksjonen. Videoen, som viser en springende Karlsen, finner sted i en mørk skog. Karlsen understreker at opptaket er ekte og ikke noe som er digitalt fikset på i etterkant. Videoen ser du i vinduet under.

– Videoen ble spilt inn på Hvaler i Østfold, i mai i fjor. Opptakene ble gjort om kvelden. Det ble rigget opp lys og var i det hele tatt veldig proft gjennomført, forteller hun.

Deltidsjobb

Å være ambassadør for «Dæhlie» er mer enn bare enn hobby for den 22 år gamle vesterålsjenta. Oppdragene er betalt og blir i så måte en deltidsjobb som blant annet innebærer en del reising.

– Det går litt i perioder hvor mye det blir, men når det først er oppdrag, tar det en del tid. Til uka skal jeg for eksempel ta bilder til nettsidene. I slutten av måneden skal jeg være til stede og ta en del bilder på et arrangement der også langrennslandslaget vil være, sier hun.

– Ikke naturlig

Selve poseringen, å stå modell for et klesmerke, var ikke noe hadseljenta hadde erfaring med fra før. Hun legger ikke skjul på at nervøsiteten for alvor meldte seg første gangen hun skulle i ilden.

– Det var ikke en naturlig ting for meg å gjøre, men det har blitt mer naturlig etter hvert. Nå synes jeg det er utrolig gøy. Og så hjelper det at jeg jobber med mange herlige mennesker, i tillegg til en fotograf som får folk til å føle seg trygg. De fleste bildene blir tatt i i action, noe som gjorde det litt enklere i starten. Å gå på ski og springe, er jo noe jeg gjør hver dag, og som jeg mestrer, sier hun.

Med i langtidsplaner

Hvor lenge Karlsen skal være ambassadør for det profilerte klesmerket, er uvisst.

– Så lenge de er fornøyde med jobben jeg gjør, blir jeg med videre. Jeg synes det er utrolig tøft å være med å fronte det merket som landslagene bruker, slår Marthe Karlsen fast.

Markedskoordinator Vea Johnsen, understreker at Karlsen er en del av langtidsplanene til «Dæhlie»

– Vanligvis skifter vi ut ambassadørene våre hvert år, men siden vi er veldig fornøyde med Marthe, ønsker vi å bruke henne i lang tid ennå, slår Susan Vea Johnsen fast.