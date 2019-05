Derfor viser ikke VOL Melbo-kampen

Hadsel

Svært mange VOLs abonnenter vet at vi overfører mange fotballkamper. Dagens kamp får du ikke se. Vi har ikke rettigheter.

Det er egentlig NRK som eier rettighetene, men NRK har fått i oppdrag av Stortinget å bidra til mediemangfoldet i hele landet. Det skulle blott bare mangle. NRK mottar fem-seks milliarder kroner av skattebetalerne. Avisene deler drøyt 300 millioner kroner i direkte støtte, og svært mange mediebedrifter nyter godt av null moms.

NRK har de senere årene vist en forbløffende evne til å utføre Stortingets pålegg, og VOL ville under normale omstendigheter ha samarbeidet med NRK om å vise dagens kamp. Vi har samarbeidet godt før.

Men vi får likevel ikke lov.

NRK har en avtale med Amedia. De kampene som NRK ikke viser, kan Amedia «streame» gjennom sine aviser. VOL samarbeider også med Amedia. Også dette samarbeidet skjer – i alle fall for VOLs vedkommende – knirkefritt. For eksempel samarbeider vi med Lofotposten og Fremover i 4. divisjon, og med en rekke andre Amedia-aviser om 3. divisjon og futsal. Vi har også overført kamper fra cupen, som Amedia/NRK har rettighetene til. VOL er ikke med i Amedia. Vi er en Polaris Media-bedrift, men problemet er heller ikke Amedia.

Problemet denne gangen er Norges fotballforbund. Forbundet har strammet inn fra i fjor. Fra og med andre runde vil ikke fotballforbundet at NRK skal dele kamper med noen mediehus. Ei heller Amedia.

Fotballforbundet frykter at deres rettigheter skal bli utvannet.

I fotball er det mye som handler om penger, og fotball er veldig mye penger. TV2 betalte i sin tid en milliard kroner for tv-rettigheter til norsk eliteseriefotball. Det er vanvittig mye penger.

VOL bidrar selvsagt ikke med milliarder av kroner, men Andenes IL, Morild, Sortland IL og Melbo IL har ulike avtaler med oss. Summerer vi alle disse avtalene, bidrar VOL med penger og andre verdier på et sekssifret beløp. Vi gjør dette fordi vi vet at fotball betyr mye for mange vesterålinger.

Derfor er det leit at vi ikke kan overføre dagens kamp.