Hadsel

Utgangspunktet for problemene som har oppstått, er at erstatningsbåten «Mårøy» ikke kan bruke fergeleiet på Kaljord. Dette fergeleiet ble oppgradert for mer enn 11 millioner kroner da lokalbåten «Hanøy» begynte å betjene ruta.

Kaptein Benni Pedersen sier til VOL at erstatingsbåten «Mårøy» ikke lengre kan anløpe den gamle kaia på Kaljord, fordi deler av kaia har falt i sjøen etter at den til nå har vært benyttet av erstatningsbåten.

– Det er egentlig fendringen på den gamle kaia som ikke er god nok for erstatningsbåten Mårøy. Vi har dessuten sett at en del stokker av kaia har falt i sjøen. Problemene er ikke noe vi har merket når det har vært godt vær, men for å si det på en fin måte så egner kaia seg ikke for båten. Den tåler rett og slett ikke at vi bruker den. Da en hjørnestokk falt i sjøen, kan det skje igjen og da kan det også skje noe med båten. Vi tar ingen sjanser mer, rett og slett, sier kaptein Benni Pedersen til VOL.

Derfor har han bedt om at det i stedet for båtanløp til Kaljord, settes opp buss mellom Kaljord og Stokmarknes. Det er for det meste skoleunger som blir rammet.

Erstatningsbåten «Mårøy» går i ruta i forbindelse med at den faste båten «Hanøy» er på årlig verkstedopphold, hos Marhaug i Svolvær. Mens Hanøy er på verksted, har en av lofotfergene tatt seg av biltrafikken tirsdager og torsdager

– Jeg har tro på at «Hanøy» skal være i rute igjen neste fredag. Da vil trafikken på båtruta gå som normalt med «Hanøy», sier skipperen til VOL.