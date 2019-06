Joakim Johansen er klar for Nordnorsk mesterskap i byggfag

Hadsel

Vesterålen er representert med finalist i tømrerfaget: Joakim Johansen, lærling hos Hadsel Bygg og Vedlikehold.

Hvert år siden 2009 har NESO (Nordnorske Entreprenører Serviceorganisasjon) arrangert nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfagene tømring og betong. De tre nordligste fylkene har én kandidat i finalen i tømrerfaget og én i betongfaget. Det kåres nordnorsk mester i hvert av de to fagene. Finaleplassene tildeles dem som er fylkesvinnere etter å ha oppnådd høyest poengsum i en teoretisk konkurranse.

Johansen er 19 år og bor og jobber på Stokmarknes. Han er finalist i tømrerfaget.

Om trivsel på arbeidsplassen, sier han:

– Jeg trives veldig godt hos Hadsel Bygg og Vedlikehold.

Hva gjør du om 5 år?

– Litt usikker. Blir kanskje noe videre utdanning.

Daglig leder i Hadsel Bygg og Vedlikehold, Finn Hokland, er strålende fornøy med å ha en finalist:

– Vi er veldig glad for at Joakim er en av finalistene. Han er en dyktig lærling og vi heier på han, sier Hokland.

Tett

Kampen om finaleplassene i det nordnorske mesterskapet ser ut til å bli hardere og hardere, år for år.

– I fjor var det rekordmange deltakere i den innledende konkurransen. I år måtte det ekstraomganger til for å kåre finalistene i Nordland. Fire lærlinger kom ut med samme poengsum – det har aldri skjedd tidligere, sier seniorrådgiver og ansvarlig for NNM, Remi Hanssen i NESO.

Etter ekstra spørsmålsrunder ble det klart at Joakim Johansen, lærling hos Hadsel Bygg og Vedlikehold, representerer Nordland i tømrerfaget.

Den mestvinnende bedriften i NNM-historien, MBA Entreprenør i Mo i Rana, er representert med én finalist også i år: Ole-Jørgen Jaunsen Breen trakk det lengste strået i betongfaget.

TotalRenoverings Casper Johansen er Troms fylkes kandidat i tømrerfaget, mens Vinjar Sæther fra Consto Nord representerer Troms i betongfaget.

Stian Johansen fra Harald Nilsen AS i Alta skal forsvare Finnmarks ære i tømrerfaget.

Finnmarks plass i betongfinalen gikk til John Ole Ellila Sara JARO.

Tiende gang

NNM for byggfag arrangeres for tiende gang. Oversikten under med de tidligere NNM-vinnerne, viser stor geografisk spredning i landsdelen. Narvik fikk sin første nordnorske mester i byggfag i fjor, da Andreas Pedersen vant finalen på hjemmebane rett ved Gate 1.

MBA Entreprenør i Mo i Rana er likevel i en særklasse som den mestvinnende gjennom ti år med nordnorsk mesterskap i byggfag. I fjor tok Lars Halvor Grønfjell hjem den sjette NNM-tittelen til Rana-bedriften. Det betyr at det kun er tre år hvor det nordnorske mesterskapet er blitt avholdt uten en vinner fra MBA i ett av fagene.

MBA Entreprenør har hatt vinneren i ett av fagene de to siste årene. Fire av de foregående seirene til MBA Entreprenør kom i en sammenhengende seiersrekke fra 2012-2015.

Under NESOs årsmøte i fjor ble MBA Entreprenør tildelt NESO-prisen for sitt systematiske arbeid med å sikre rekruttering til byggebransjen.

– Det er hard konkurranse om å få lærlingekontrakt hos MBA, og det er ei forutsetning at lærlingene er villige til å stille i NNM. Slik sikrer bedriften seg de beste hendene og hodene, het det fra juryen under utdelingen. MBA-sjef Trond Harry Hansen mottok prisen under årsmøtet som i fjor ble avholdt i Narvik.

Andreas Pedersen fra Narvik Bygg sørget for hjemmeseier da han snekret og svarte best i tømrer-finalen i fjor, da NNM og NESOs årsmøte ble avholdt i Narvik.

Gjennomføringen av finalen

Lærlingene får utlevert en praktisk oppgave, nødvendig verktøy og materialer på starten av finaledag én. Arbeidene med å løse oppgaven følges og bedømmes av en fagdommer i hvert av fagene. Poengene fra den praktiske oppgaven tas med inn i den teoretiske delen.

– Erfaringene viser at ingenting trenger være avgjort etter den praktiske delen. For to år siden var alle de tre finalistene i tømrerfaget i ledelsen i løpet av den avgjørende teori-utspørringen, forteller Remi Hanssen.

Han gjennomfører selv den teoretiske delen. Lærlingene gir sine besvarelser med publikum til stede.

– Årets finalister vil oppleve en ekstra liten «twist». Vanligvis gjennomføres den avgjørende, teoretiske utspørringen av finalistene samme dag som den praktiske delen. Som følge av at finalen kjøres som en del av NNBA-arrangementet, må finalistene «sove på» den praktiske delen, før avgjørelsen faller neste dag, sier seniorrådgiver og ansvarlig for NNM i NESO, Remi Hanssen.

Her er årets finalister til nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag 2019 Tømrerfag Finalist Bedrift Nordland Joakim Johansen Hadsel Bygg og Vedlikehold AS Troms Casper Johansen TotalRenovering AS Finnmark Stian Johansen Harald Nilsen AS Betongfag Finalist Bedrift Nordland Ole-Jørgen Jaunsen Breen MBA Entreprenør AS Troms Vinjar Sæther Consto Nord AS Finnmark John Ole Ellila Sara JARO AS

Tidligere vinnere:

2010

Tømrerfaget: Torfinn Motrøen, Storegga Entreprenør AS, Bardufoss

Betongfaget: Simon Aronsen, Sortland Entreprenør AS, Sortland

2011

Tømrerfaget: Svein Svendsen, Byggmester Geir Svendsen AS, Alta

Betongfaget: Remi Jakobsen, Sortland Entreprenør AS, Sortland

2012

Tømrerfaget: Erlend Angelsen, Stokvik & Nøren AS, Svolvær

Betongfaget: Kim Arne Kristiansen, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana

2013

Tømrerfaget: Magnus Nøren, lærling hos Stokvik & Nøren AS, Svolvær

Betongfaget: Marte Solli, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana

2014

Tømrerfaget: Marius Høgås, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana

Betongfaget: Ole Johan Amundsen, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana

2015

Tømrerfaget: Werner Hansen, PEAB Bjørn Bygg AS, Tromsø

Betongfaget: Sindre Jakobsen, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana

2016

Tømrerfaget: Paul Haldorsen, Recover Nordic AS, Kirkenes

Betongfaget: Øystein Moen, Consto AS, Tromsø

2017

Tømrerfaget: Fredrik Grongstad, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana

Betongfaget: Ole Hallvard Johansen, Entreprenørcompaniet Nord AS, Tromsø

2018

Tømrerfaget: Andreas Pedersen, Narvik Bygg, Narvik

Betongfaget: Lars Halvor Grønfjell, MBA Entreprenør AS, Mo i Rana