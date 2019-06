Hushovd: – Etappen opp til Storheia blir en dronning verd

Hadsel

Den tredje etappen av årets Arctic Race blir kalt dronningetappen, oppkalt etter dronning Sonja som er kjent for å være glad i å vandre i fjellet i Vesterålen. Arctic race-ambassadør Thor Hushovd mener den tredje etappen av årets sykkelritt nå trolig får tidenes tøffeste avslutning i Arctic Race-sammenheng.

– Dette blir en opplevelse for både syklister og publikum som er en dronning verdt, sier Hushovd i ei pressemelding fra Arctic Race og Hadsel kommune.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er veldig glad for å få være et av de første arrangementene på nye Storheia Arena.

– Gjennom Arctic Race of Norway ønsker vi å vise frem det flotteste Norge har å by på, og Storheia er definitivt i den klassen, sier Dybdal.

Han tror at avslutningen opp mot toppen av Storheia kan bli en klassiker.

– Tour de France har sitt Mont Ventoux. Storheia kan bli vår klassiker, og vi takker for det strålende samarbeidet i Hadsel mellom kommunen, grunneiere, ildsjeler og næringsliv for å

få dette unike området tilgjengelig for alle.

– Det kommer til å være mye uniformert politi Under Arctic Race of Norway (ARN) sine ritt i Vesterålen 17. og 18. august, vil det være mye politi tilstede i Vesterålen. I tillegg til operative politi fra Vesterålen og Lofoten, vil det komme både motorsykkelpoliti og militærpoliti til regionen.

Vil at flere skal nå toppen

Ordfører Siv Dagny Aasvik er strålende fornøyd med at noe som for ganske kort tid siden bare var en inspirerende ambisjon for kommunen, nå er i full fart med å bli virkelighet.

– Hadsel kommune jobber med å gjøre fjellet tilgjengelig for flere. Arctic Race er så heldig å få være et av de første arrangementene vi skal ha her. Vi vil at den større del av befolkningen skal kjenne på herlig mestringsfølelse når man når litt lenger opp for hver gang man går, og kanskje enda flere kan nå toppen, sier Aasvik.

Hadsel kommune gleder seg stort til å ta imot sykkelsirkuset på nytt og håper på en minst like stor folkefest som i 2013, da Arctic Race of Norway var på besøk forrige gang. Ordføreren tror at Arctic Race of Norway på den måten kan bidra til å gjøre fjellet enda mer populært for folk som ønsker store naturopplevelser.

– Sammen med Arctic Race skal vi gjøre arrangementet tilgjengelig for alle som ønsker å være tilstede og nyte rittet og naturen, sier Aasvik.