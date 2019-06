Legionellasmittet person døde i Hadsel

Hadsel

Dette skriver Hadsel kommune i ei pressemelding.

Kommuneoverlegen har vært i kontakt med den eldre personens familie, som aksepterer at dødsfallet offentliggjøres. Familien ber samtidig om ro rundt det som har skjedd i den nærmeste tiden.

– Våre tanker er hos de pårørende, og de kommer til å få den oppfølgingen de trenger, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Den avdøde hadde i tiden før smitten ble påvist vært i befatning med flere offentlige anlegg, og det er ennå ikke avklart hvor smittekilden er.

– Nødvendige prøver er tatt og sendt til analyse. Dette vil ta noen dager, sannsynligvis ut i neste uke før vi får svar, sier Celius.

Fremdeles tar kommunen alle nødvendige forholdsregler for å hindre at flere blir smittet, herunder stoppet bruk av dusjer ved kommunens aktuelle lokasjoner og koking av vann før det drikkes, dette selv om bakterien må inhaleres for å smitte.

– Vi følger også pasientene våre tett opp med testing hvis noen får potensielle symptomer på legionella. Ifølge kommuneoverlegen er ingen andre pasienter identifisert med smitte, sier helse- og omsorgssjefen.

Det har også vært avholdt møter med personalet for mer utdypende informasjon og avklaringer.

– Vi vil gjenta at legionella ikke smitter mellom mennesker, men fra luftbobler i dusjvann. Ingen får benytte dusjene før situasjonen er avklart, sier Celius.

