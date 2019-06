Søker etter unge skuespillere som skal rømme i badekar

Hadsel

– Filmen handler om to stebrødre som rømmer bygda i et badekar for så å krysse fjorden. På veien støter de naturligvis på store problemer og oppdager hva brorskap egentlig handler om, har Olsen tidligere uttalt til Vesteraalens Avis.

Filmskaper Tord Theodor Olsen: Ny film om ferd fra Melbu til Fiskebøl i badekar, er inspirert av «Jackass» Da 15 år gamle Tord Theodor Olsen og kompisen Jostein Fagerli satte sjøbein i et badekar, som man gjerne gjør, så ikke kaptein Olsen for seg at det skulle bli film av det halvannet tiår senere.

De to karakterene er gutter på 8 og 12 år, men det er opplevd alder som er viktigst i utvelgelsesprosessen av skuespillere, skriver Olsen i en pressemelding.

Audition finner sted på Sortland førstkommende mandag. Olsen oppfordrer alle barn som er i omtrentlig alder, om å prøve seg.

– Det er utrolig mange talenter der ute som ikke engang vet at de er talenter, så her er det bare å prøve seg og se hvordan det går, forteller Olsen, og legger til at de som er interessert, kan melde seg på via hjemmesiden til Rabalder produksjon, der de også kan stille spørsmål i forbindelse med audition.

Under audition vil barna bli satt inn i ulike situasjoner for å se hvordan de spiller rollene.

– Vi leter etter barn som har lett for å leve seg inn i situasjoner. De fleste har nok mye av dette medfødt, så handler det bare å få det fram foran kamera, sier Olsen.

Ifølge pressemeldingen skal de to guttene være ganske ulike i personlighet.

– Erik på 8 er en liten luring med mye energi som har vokst opp på bygda. Kriss på 12 er litt mer voksen av seg, og i opposisjon med faren som har dratt han med ut på bygda hvor han ikke ønsker å bo. Det betyr ikke at skuespillerne må ha de samme kvalitetene selv, men være i stand til å spille det, skriver Olsen, og føyer til at innspillingen kommer til å bli en actionpakket reise over havet.