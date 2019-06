Nordlaks har fått ny oppdrettskatamaran

Hadsel

– Vi er glad for det gode og langsiktige samarbeidet vi har hatt med Nordlaks Oppdrett, som fortsetter allerede før sommeren med at vi overleverer båt nummer 17. Båtene har fått byggenummer 155 og 156 hos oss, de er topp moderne med bedre fasiliteter for mannskapet og stor kapasitet for å håndtere fortøyninger og annet oppdrettsutstyr på en god måte. Vi er trygg på at dette blir gode båter for Nordlaks, sier daglig leder Bård Meek-Hansen i Grovfjord Mek. Verksted i en pressemelding.

– «Gjæva» ligger nå ved landbasen vår på Sandnes i Hadsel, men skal allerede denne uken videre til Øksneshamn hvor den blir satt i arbeid på lokalitetene våre i området Øksfjorden i Øst-Lofoten. Dette er en godt utstyrt båt med gode fasiliteter for mannskapet og blir et flott tilskudd til flåten vår, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett, i pressemeldingen.

Byggenummer 155 «Gjæva» er en oppdrettskatamaran i aluminium med hoveddimensjoner 14 x 7,6 meter.

Ifølge pressemeldingen er båten er utstyrt med en marinekran (AK 48-E5e) på 30,4 tonnmeter, to capstaner på tre tonn, samt 12 tonns vinsj og en hydraulisk høytrykksvasker. Båten er bygget med et romslig rorhus med førerstoler, pantry og stor sofagruppe. Båten har et stort dekkshus som inneholder verksted, romslig garderobe med eget tørkeskap, samt WC.