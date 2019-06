Gikk 11 turer opp og ned Storheia på 24 timer: – Det blir ei stund til neste gang

Hadsel

Ideen om kraftanstrengelsen ble sådd i fjor sommer, og vokste seg stadig større. Nielsen er en ivrig hobbymosjonist og er på Storheia både titt og ofte. Inspirasjonen til å gjennomføre stuntet, fikk han etter å ha sett en dokumentar om Barkley Marathons, som blir regnet for å være verdens hardeste maratonløp. 36-åringen hadde dog ikke sett for seg at han kom til å ta skrittet fullt ut og offentliggjøre planen for omverden.

I løpet av 24 timer skal Atle teste ut hvor mange ganger han klarer å gå opp og ned på Storheia Neste lørdag skal Atle Nielsen finne ut hva han er laget av. Med utgangspunktet i gårdsplassen hjemme i Tømmervika, skal han gå opp og ned på Storheia ett døgn i strekk.

Natt til lørdag klokken 00:00 begynte han å gå, og ga seg ikke før han kom i mål siste gang rundt midnatt lørdag. Da hadde han gått 80 kilometer og 5300 høydemeter opp og 5300 høydemeter ned.

– Det gikk bedre enn fryktet. Den verste turen var den tredje på natta. Da var jeg langt nede. Utpå morrakvisten ble det litt lettere og så fikk jeg selskap på et par av turene. Da ble det lettere, sier Nielsen.

Han fikk også selskap av Vol på tur nummer seks. Vi sendte direkte fra en del av ruta. Videoen kan du se under.

Nielsen har med turen også tjent penger til SALT i Svolvær. De kjemper mot plast i havet.

– Det ble noen tusenlapper til dem også.

Noen timer etter kraftanstrengelsen, er Nielsen klar på at det blir ei stund til neste gang:

– Jeg vil ikke opp dit med det første. Men jeg leker med tanken å gjøre dette en gang i året. Så håper jeg flere blir med når jeg skal neste gang, sier han.

Videointervju med Nielsen og klipp fra kraftanstrengelsen, ser du i videovunduet øverst i saken.

For ordens skyld: Atle Nielsen har tidligere vært ansatt i Vesteraalens Avis, som er en av VOLs samarbeidsaviser.