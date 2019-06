Han blir sjef for det nye hotellet på Stokmarknes

Hadsel

–Som prosjektleder for det nye hotellet og restauranten som er planlagt på Stokmarknes, får Rodal en sentral rolle i å ta prosjektet fra drøm til virkelighet. Når hotellet står ferdig rundt 2021, blir han Hotell Richard Withs første hotellsjef, opplyses det om i en pressemelding.

46-åringen som er bosatt på Stokmarknes går også inn på eiersiden på hotellprosjektet. Rodal er opprinnelig fra Kristiansund. Men de siste 12 årene har han bodd på Stokmarknes sammen med kone og deres to barn.

Rodal er utdannet innen kokk- og servitør, og har nesten 30 års erfaringen innen hotell og serveringsbransjen – de fleste årene hos Hurtigruten Han har også jobbet i Hotell Continental i Oslo og luksusrederiet Crystal Cruises. De siste årene har han jobbet som hotellsjef for Hurtigrutens nybygg. Her har han vært med på planlegging og prosjektoppfølging av Hurtigruten sine nyeste ekspedisjonsskip; MS Spitsbergen, MS «Roald Amundsen» og MS «Fridtjof Nansen».

- For meg var dette en unik mulighet til å gi noe mer tilbake til samfunnet. Gjennom dette konseptet får jeg mulighet til å være mer delaktig i hverdagsaktiviteter her hjemme, samtidig som jeg kan kombinere det med fagfeltet jeg har jobbet med hele livet. Muligheten var rett og slett så god at det var helt umulig å si nei, sier Rodal.

Etter planen skal han begynne i den nye jobben 1.oktober og vil inntil videre ha kontor i Lorentzen gården på Stokmarknes.