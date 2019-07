Hilmar (9) fra Sortland fikk hovedrolle

Hadsel

Over 25 håpefulle barn prøvde seg på audition for rollene Erik og Kriss i den kommende novellefilmen Erik og Kriss som skal spilles inn i Vesterålen til høsten. Filmen handler om to ste-brødre som setter ut på en farefull ferd i et badekar over en fjord.

Det var Hilmar Godvik (9) fra Sortland og Jesper Matheo Hansen (13) fra Bodø som fikk rollene som Erik og Kriss.

– Det er veldig moro å se at det er så mange barn som ønsker å bli skuespillere. Vi setter stor pris på alle som møtte opp, sier regissør Tord T. Olsen i Rabalder Produksjon i en pressemelding.

Søker etter unge skuespillere som skal rømme i badekar Tord T. Olsen fra Hadsel, skal regissere en novellefilm som i stor grad er basert på egne opplevelser. Førstkommende mandag holdes det audition for å finne de rette personene til å bekle filmens roller.

For selv om ikke alle passet til rollene i denne runden, vil alle som møtte opp ligge i et arkiv som det vil kunne velges skuespillere fra ved fremtidige filmer.

– Det er mange talenter jeg gjerne skulle brukt, men det er jo bare to roller, så de må nok vente litt til, sier Olsen.