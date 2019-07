Opera til stående applaus

Hadsel

– Jeg er veldig glad for å bli invitert tilbake hit sier Maria Berglund. Dette er femte året hun opptrer under festivalen.

Berglund, opprinnelig fra Stokmarknes hadde blitt bedt om å ta med seg en sanger hun likte å synge med. Valget falt da på tenoren Eivind Kandal, med utdanning fra operaakademiet i København og operahøgskole i Oslo.

Akkompagnert av Patricia Manwaring på piano satte de stemninga fra første stund. Med en drikkevise fra La Traviata innledet trioen en festaften med musikk hentet fra noen av de aller største og mest kjente operaene gjennom tidene.

Gjennom forestillingen ble musikken sydd sammen med morsomme anekdoter og snertne betraktninger på handlingen fra de forskjellige stykkene. Alt formidlet på en leken og humørfylt måte som tydelig falt i smak hos tilhørerne.

– Helt fantastisk oppsummerer Jens Tekle, som overvar sin første operapub denne dagen. Det blir neppe den siste. – Dette var en stor opplevelse fortsetter han begeistret før han berømmer det flotte samspillet mellom de to artistene.

– Så må man tenke på at dette er musikk som egentlig er skrevet for store orkester legger Janne Jakobsen fra Melbu til. – Likevel skaper de en slik fantastisk opplevelse.

Det var ingen av de oppmøtte som savnet et større orkester. Romantikk, komedie og ulykkelig kjærlighet ble formidlet med innlevelse og glimt i øyet. Alt med tett dialog og nærhet til publikum.

Blant kveldens mange musikalske høydepunkt var en duett fra La Boheme framført på nynorsk og Kandals O Sole Mio mens han gikk rundt blant de frammøtte i salen og delta ut roser kanskje de aller største.

Et utsolgt festlokale takket for forestillingen med stående applaus etter ekstranummeret Time to say Goodbye.

– Vi bare elsket stemninga i publikum sier en smilende Kandal etter å ha gått av scenen. Han angret ikke på at hadde takket ja til invitasjonen fra Berglund.

De to og Manwaring har øvd masse sammen den siste uken for å forberede seg. – Men så blir det alltid noe som blir annerledes enn planlagt sier Berglund.

– Da er det utrolig fint å ha en pianist som Patricia, hun er en stor trygghet avslutter sangerinnen.