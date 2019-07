Tror folkefesten vil føre til økte åpningstider ved Ørnheihytta

Hadsel

– Vi må vurdere å ha åpent også om sommeren, sier han.

I disse dager jobbes det på spreng for å få ferdig folkefesten i Hadsel kommune. Det ses på plassering av forfriskningstelt fra Rødbrygga oppi fjellheimen, hvordan tv-skjermer skal plasseres ut i terrenget slik at tilreisende kan følge sykkelløpet også før de ankommer sluttetappen opp Storheia, og det bygges scene langs den ene veggen på hytta.

– Det blir fullt liv ut dagen fra ett-tiden, med tv-sendinger, live-musikk og folkefest i hver en krik og krok på Hadseløya, lover prosjektansvarlig og næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe.

Nordlaks vil sponse grillmat av marin opprinnelse, som skal grilles av skigruppa oppe ved målområdet, og ifølge Sowe er det åpent for at flere kan melde sin grill-interesse.

– Det kan være greie muligheter for lag og foreninger å tjene litt ekstra til klubbkassa, sier han.

Teltcamp

Renate Hansen, butikksjef på Europris, vil ha teltpakker klare til de som vil ha sitt eget krypinn, og muligheter for overnatting i fjellheimens mens sykkelsirkuset holder på. Ifølge henne er det så langt tenkt ti teltpakker, med telt, sovepose og liggeunderlag. I tillegg vil de ha med regnponchoer og annet utstyr, hvis været skulle være kranglevorent.

– Dette er hva folk kan bestille, og når de kommer hit så står det klart og de kan ta det med seg til odel og eie. Dersom de ikke ønsker å kjøpe det, så blir det donert bort, sier hun og nikker gjenkjennende til de ytrede ønsker om en utstyrbank i kommunen hvor folk kan låne friluftsutstyr.

– Vi har ikke tatt det så detaljert, men det er en mulighet, sier hun.

Skulle det vise seg at det er flere som har teltønsker, vil hun og de ansatte ha med telt til hytteområdet, som er utpekt som folkefestområde nummer en.

– Folkefesten blir her, sier næringssjefen.

Etterbruk

Men når syklistene har giret seg både opp og ned avslutningsetappen på nylagt asfalt, er festen langt fra over. I alle fall er det hva Daniel Hansen håper på, og mener Ørnheihytta peker seg ut som det naturlige stopp-punkt også i andre arrangementer. At asfalten gjør området mer tilgjengelig for flere enn før, mener han også indikerer at stoppestedet for en vaffel og en kaffekopp bør åpne dørene oftere enn før.

– Det blir en helt annen brukergruppe enn hva det er i dag og vi har vanligvis stengt i sommerferien. Her om dagen møtte jeg ei godt voksen dame på sykkel - i oppoverbakke. Det sier meg at vi bør ha sommeråpent på hytta. Samtidig vil dette være en hotspot også for andre arrangementer på Storheia Arena, sier Hansen.

Både han og Renate tror Storheia Arena og tilgjengeligheten vil bety at flere tar turen ut, og mener de bør gjøre sitt for å være med å trekke folk ut.

– Vi får folk opp i fjellet, og når det gjelder teltcampen vil den holde til her oppe ved hytta. Da kan folk oppleve det å være ute, og vi sørger for en god etterbruk av anlegget, sier Daniel og Renate Hansen.

Flere frivillige

Ifølge Ulf Ruud Larsen har det meldt seg flere frivillige etter at de gikk ut i VA/VOL og etterspurte flere.

– Det har kommet inn flere, og jeg har også fått flere direkte henvendelser jeg må føre inn, sier han.