Inge Berg gir 100.000 kroner til Høyre og Frp i forbindelse med valgkampen

Hadsel

Ifølge Dagens Næringsliv har Berg har gitt et valgkampbidrag på 50.000 kroner til Hadsel Høyre, noe som kommer frem på oversikten over partifinansiering. Til Dagens Næringsliv bekrefter laksegründeren at han også har gitt 50.000 kroner til Fremskrittspartiet.

– Ja 50 til begge. Jeg gir dette privat og ikke fra selskapet, skriver han i en tekstmelding til avisen.

Ingen rapportplikt

Ved stortingsvalget i 2017, skjenket fem av Bergs selskaper 9.990 kroner hver til både Fremskrittspartiet og Høyre. Alle pengebidrag over 10.000 kroner må rapporteres inn, noe som altså da ikke var nødvendig med tanke på at summene som Berg gav var under den grensen.

I et dokument fra Partilovnemnda kom det frem at det måtte være et premiss for gaven Frp fikk, at den ble holdt hemmelig. Hadsel Høyre rapporterte først inn bidraget året etter at det kom inn. Når nyheten sprakk, startet spetakkelet. En av de mest kritiske var stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, som mente saken burde granskes.

– Det mest betenkelige i denne saken er at det ble bedt om å holde gavene hemmelig. FrP rapporterte dessuten om gavene for sent, og har først de siste dagene informert om forholdet, uttalte han til VOL den gang.

Mistenksomme

Olje- og energiminister og hadselværing Kjell- Børge Freiberg, som nettopp hadde tiltrådt i statsrådsposten på det tidspunktet, fikk også kritikk i forbindelse med saken. Da pengegaven ble gitt, var Freiberg førstekandidat for Nordland Frp og en ivrig forkjemper for havfarmprosjektet. Flere politikere mente det kunne være sannsynlig at Freiberg hadde kjennskap til pengetildelingen og syntes det var mistenkelig at daværende fiskeriminister Per Sandberg, tildelte Nordlaks flere konsesjoner i forbindelse med havfarmprosjektet. Dette skal ha skjedd like etter at pengegavene ble gitt. Freiberg uttalte senere at han ikke kjente til at partiet hadde mottatt pengegaver fra Berg.

Dette er saken Fem av selskapene til Nordlaks-eier Inge Harald Berg, ga i fjor 9.990 kroner hver til Nordland Frp. Premisset for gaven var at den skulle holdes hemmelig.

Summen er ti kroner under beløpsgrensen for bidrag som et norsk parti må melde inn til Partilovnemnda innen fire uker når det er valgår, som i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Partilovnemnda har nå gitt en advarsel til Nordland Fremskrittsparti for brudd på partilovens frist for innberetning av bidrag i valgår. I vedtaket kommer det fram at pengegaven skulle holdes hemmelig.

Inge Berg sa i et intervju med VOL torsdag 13. september at han hadde gitt samme beløp på samme tidspunkt til Høyre.

I samme intervju sa han at han ville gjøre slike transaksjoner offentlig fra nå av, men at han syns oppstusset rundt pengegaven til Frp hadde fått for mye oppmerksomhet.

Ruth Grung (Ap) i Næringskomiteen er kritisk til Frp-pengegaven. – Kobling mellom hemmelig partistøtte og mistanke om at dette har gitt spesielle store økonomiske fordeler til et bestemt selskap, er svært alvorlig.

Så ikke for seg oppstyret

I forbindelse med forrige pengegaven, uttalte Berg til en rekke medier, inkludert VOL, at selskapet gir støtte til flere organisasjoner som brenner for å skape ekstra næringsutvikling og trivsel i distriktene..

– Jeg har gitt penger til lokale lag og foreninger i mange ulike sammenhenger, og har også der bedt om å få ha en lav profil. Det er ikke for noen annen grunn enn at jeg ikke ønsker noe blest rundt det. Jeg så imidlertid ikke helt for meg at det skulle blåses så opp politisk. Denne saken er kommet ut av alle proporsjoner. Vi har gitt noen småkroner til de politiske partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg hadde et ønske om at det skulle være stille rundt det. Den forespørselen kom fra meg, og ingen andre, sa han til VOL han den gang.

Freiberg til DN: – Visste ikke om donasjonene før i august 2017 I en kommentar til Dagens Næringsliv, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, at han ikke visste noe om pengegaven fra Nordlaks før i august i fjor.

Dagbladet: Nordlaks fikk omgjort miljøvedtak etter hemmelig pengegave Nordlaks fikk avslag fra myndighetene i over ti år, etter å ha sendt en rekke søknader. Vedtaket ble omgjort etter hemmelige pengegaver til Frp og Høyre.