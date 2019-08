– Dette blir en folkefest i hele kommunen

Hadsel

Riggingen til lørdagens folkefest på Storheia er allerede i full gang. Næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe, er glad for all støtten prosjektet Storheia Arena har fått.

– Storheia Arena skal være en arena for kultur idrett og opplevelser i spektakulære omgivelser, tilgjengelig for flest mulig. At Arctic Race of Norway blir det første store arrangementet, må vil være stolte av, sier Daniel Sowe.

– Har sett verdien i det vi vil få til

– At Nordlaks har sett verdien med det vi prøver å få til med prosjektet, er utrolig bra. I økonomien til Storheia Area er 1,8 milloner kroner et betydelig bidrag, og pengene kom tidsnok til at vi fikk godkjent traseen, sier Sowe.

Han tilføyer at også Nord Norsk Brønnboring, ByggTorget, Hadsel Bygg og Vedlikehold og Trollfjord skal også ha en stor takk for at de trodde på visjonen og satset sammen med kommunen.

– Vi har lyktes, selv om vi bare så vidt har begynt på prosjektet, sier han.

Storheia Arena er bare så vidt i gang med bruken som folkefjell, men er allerede bejublet.

Dagen før dagen før dagen er det hektisk aktivitet før drømmen om syklister opp fjellsida blir virkelighet.

– Stemninga nå er kjempegod, jeg vil si den er elektrisk. Og når det gjelder Storheia Arena har Nordlaks til de grader bidratt til at vi kunne realisere prosjektet. Fra vår side er det er viktig å få fram at vi setter enormt stor pris på bidraget. Nå bare gleder vi oss til å se syklistene i aksjon, sier han.

– Kommer til å bli magisk

Staben i Hadsel kommune gleder seg til folkefesten:

– Det er såpass travelt at jeg ikke har rukket å tenke på det, men jeg tror det kommer til å bli helt magisk å stå oppe på folkefjellet vårt og se på syklistene, sier han.

Først ut er Arctic Challenge, som er to amatørsykkelritt der løypene er på henholdsvis 47 kilometer for mosjonsklasse, og 98 kilometer med tidtaking.

– Vi får se de lokale amatørsyklistene, rulleskiløperne sitt løp og ikke minst Isabell som skal stake seg opp til Storheia på kjelke. Og så proffsyklistene i verdensklasse, som kommer til Hadseløya, det blir vilt bra, sier en entusiastisk Sowe.

Setter opp skyss

Til selve folkefesten ved Ørnheihytta og på Storheia håper han det kommer så mange som mulig.

– Det blir kjempeflott, og vi har satt opp egen skyss opp på fjellet for de som ikke er fullt funksjonsdyktige. Der har vi et opplegg med Hadsel Taxi som skal frakte rullestolbrukere og de som ikke kan gå, sier han.

Hadsel inviterer også til en egen «HeiaHadsel»-konkurranse i forbindelse med Arctic Race of Norway. I fotokonkurransen teller alle bilder som kan relateres til sykkelrittet eller folkelivet rundt – og er merket med hashtagg HeiaHadsel på Instagram.

Kriteriet er at bildet må være tatt i Hadsel kommune, enten fredag når Arctic Race farer gjennom kommunens del av Austvågøya, eller lørdag når rittet besøker kommunen fra Eidsfjorden til Storheia.

– Møt opp

Alle frivillige i Hadsel var forleden samlet til kurs, og møtte opp i Hadsel hallpark til gjennomgang av sine oppgaver.

– Ulf Ruud Larsen og Mats Celius er frivilligkoordinatorer og Jørn Karlsen som er innsatsleder for politiet instruerte løypevaktene på hva de skal gjøre og ikke gjøre og hva som er deres myndighet oppi det hele, sier Daniel Sowe.

Han har ei soleklar oppfordring:

– Møt opp, Heia Hadsel! Dette blir en fest i hele kommunen. Det blir folkefest på Grøning, på Melbu, på Stokmarknes og på Ørnheia. Hele Arctic Race of Norway er en eneste stor Vesterålsfestival, og det er utrolig artig, slår Sowe fast.