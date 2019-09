Melbuelever fikk ikke delta på skoledebatt

Les Bent-Joacim Bentzen sitt leserinnlegg her

Skolevalget er godt i gang, og i løpet av denne uken har det vært debatter i Vesterålen, Lofoten og Ofoten. Uken har vært hektisk og det er mange skoler som skal debatteres på i løpet av uken. Dog er det et mørkt hull i listen over disse skolene : Melbu.

Når oversikten over debattene kom for noen uker siden bet jeg meg nemlig merke i at Hadsel videregående skole, studiested Melbu ikke var på listen over plasser det skulle arrangeres debatt. Det var tydeligvis avtalt på forhånd at elevene fra Melbu skulle busses til Stokmarknes og overvære denne debatten. Jeg finner det derfor forunderlig at jeg ikke så en eneste elev fra de praktiske linjene på Melbu. De var rett og slett ikke der, utfra hva jeg kunne se. Dette er alvorlig.

Skolevalget er viktig av flere grunner. Hovedsakelig ettersom det gir ungdommen og førstegangsvelgere en mulighet til å konfrontere, lære eller høre hva de enkelte partiene mener, enten gjennom debatt eller på valgtorg før eller etter debattene. Hva de enkelte stemmer er for meg i denne sammenhengen uvesentlig, men det er viktig at det blir tilrettelagt i så stor grad som mulig for kvalifiserte valg og deltakelse i valget. Når et helt studiested uteblir fra skolevalget er det et demokratisk problem. Her har man altså utelatt flere hundre elever disse mulighetene.

Det er også slik at debatter blir gjennomført basert på hvem man som politiker skal nå ut til. Temaer som tas opp vil være forskjellig av hvilke elever man snakker med og til. Der byggfageleven er opptatt av lærlingeplasser og utstyrsstipend, vil eleven fra studiespesialisering ikke være like opptatt av samme temaer. Dette tar man selvfølgelig hensyn til når man skal debattere. For å si det enkelt: En møter ikke opp på en debatt om fiskeri og snakker om kollektivtransport.

Jeg forventer en avklaring fra fylket på hva som nå har skjedd, hvorfor elevene på Melbu ikke fikk muligheten til å få en egen debatt og valgtorg, hvorfor de som alternativ ikke var å se under debatten på Stokmarknes og om en mener dette er en tendens som skal vedvare. Det var nemlig heller ikke debatt for elevene på samme studiested i 2017.

Skulle det åpne seg rom for å holde debatt på Melbu før skolevalget er ferdig den 4. september tror jeg de politiske partiene vil kunne finne tid til dette. En skal ikke gjøre forskjell uavhengig på folk av hvilken linje en går og hvor skolen er. Alle elever i Nordland fortjener og skal ha muligheten til å overvære debatt, spør du meg.

Bent-Joacim Bentzen, Internasjonal leder Senterungdommen