Hun blir gudmor til Hurtigrutens nye skip

Hadsel

Dåpsseremonien i Antarktis i begynnelsen av november blir en dobbelt historisk begivenhet. Ikke bare er MS Roald Amundsen det første hybriddrevne skipet som seiler til det hvite kontinentet. Dette blir også historiens første skipsdåp i Antarktis.

– Det er en stor ære å bli valgt som gudmor for det mest innovative skipet som er sjøsatt på flere tiår. Den grønne teknologien og banebrytende løsningene er en inspirasjon for hvordan man kan utforske havene våre på en mer bærekraftig måte, sier gudmor Karin Strand i en pressemelding.

Som skipet hun skal døpe, er Strand en ekte polarpioner. I en alder av 48 år har hun gjennomført mer enn 140 ekspedisjoner til Antarktis.

Ifølge Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam var Strand det naturlige valget som gudmor til det banebrytende ekspedisjonscruiseskipet.

– Som polarhelten Roald Amundsen, er vår MS Roald Amundsen noe helt unikt. Det måtte også gudmoren være, sier Skjeldam.

– Vi så etter noen som i kraft av seg selv representerte våre kjerneverdier, som har utforskertrangen som har preget polarhelter i generasjoner, og som er like rå som skipet hun skal døpe. Karin er alt dette, og mer. Nytenkingen, kombinert med lidenskapen hun har for utforskning, havene og samfunnene vi besøker, gjør henne til et ekte forbilde, sier Skjeldam.

Strand, som ifølge seg selv lider av “permanent polarfeber”, vokste opp blant fjord og fjell i Jølster i Sogn og Fjordane. Etter jusstudier i Bergen, valgte hun å følge drømmen og lidenskapen for hav og reising, og begynte som ekspedisjonsleder i Hurtigruten.

I mer enn 20 år har hun – både på jobb og fritiden – reist fra pol til pol på noen av verdens mest spektakulære steder, som Svalbard, Grønland, Nordvestpassasjen og Antarktis.

48-åringen har vært sentral i å bygge opp Hurtigruten til å bli verdens største ekspedisjonscruiserederi. I dag jobber hun som VP Expeditions, med ansvar for Hurtigrutens unike ekspedisjonsteam som finnes om bord på samtlige av Hurtigrutens skip.