Nå er de klare for Herlig Høst

– Vi er veldig glade for at Hollow Hearts som er kjent for å levere gode og sterke live-opplevelser kommer til Stokmarknes i oktober, forteller John Arne Mathiesen, daglig leder i Hurtigrutens Hus i ei pressemelding.

«Hollow Hearts bemerker seg som en sjelden vare på den norske konsertscenen. I rasende fart har de seilt opp som et band som leverer håndverk av høy kvalitet i alle ledd fra første stund - med sin helt egne form for folk/roots/americana har de begeistret publikum landet over med sine energiske, ekte og lidenskapelige konserter. 6. september 2019 slapp Hollow Hearts sitt tredje studioalbum - nemlig ‘Peter’, oppfølgeren til deres debutalbum, ’Annabelle’.», heter det i pressemeldingen.

Disse kommer til Herlig Høst Freddy Kalas, har de siste årene tatt Norge med storm med sine ekstremt fengende og populære allsanglåter. Den selverklærte “Sjefen for Fest” har en visjon om å spre glede gjennom sin musikk. Freddy Kalas fortsetter å være en av landets mest attraktive sceneartister, live gjør han stor suksess med hans splitter nye sceneshow bestående av fullt band Katastrofe, hele Norges Petter? Ja, absolutt. Men ikke bare fordi han har fått en solid fot i TV-stua via «Masterchef» og «Skal vi danse» Katastrofe er først og fremst folkelige Fredrikstad-far som fyrer opp enhver fest – og gjør hverdagen festlig. Banana Airlines, startet sine flyvninger allerede i 1983 og er det ENESTE norske orkesteret som har fans som strekker seg over fire generasjoner og alle kan synge med når motorene fyres i gang fra scenen. Zadeking som spiller skamløst fengende norskspråklig afropop. Elle Márjá Eira er en samisk multikunstner fra Kautokeino, og briljerer i skjøringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk. Intrigue, skapte begrepet «heavyjoik» og betegnes som det eneste bandet i verden i sin sjanger. Intrigue har blitt ansett av kritikere og publikum som et av landsdelens beste live-band, bandet trekker fulle hus, og partyfaktoren er meget høy Staysmann & Lazz, med Stian Thorbjørnsen i spissen, spiller utsolgte konserter i alle kriker og kroker av landet og er kjent for å skape liv og høy stemning når de spiller.

Erstatter Amanda Tenfjord

Konserten med Amanda Tenfjord må kanselleres.

– Amanda er veldig lei seg for dette, og håper å kunne komme tilbake til Stokmarknes ved en senere anledning, forteller Eirik Søreide fra managementet til Amanda Tenfjord.

– Vi er veldig glade for at vi får inn Hollow Hearts, et nord norsk band med høy kvalitet som erstattere, forteller John Arne Mathiesen fra Hurtigrutens Hus.

Musikkkjenner Erik Valebrokk har i en anmeldelse beskrevet Hollow Hearts som «sensasjonen fra Nord» og «en åpenbaring av de sjeldne»

Bladet ITromsø sin anmelder Helge Skog skriver Hollow Hearts-toget ruller videre i et tempo som burde inspirere andre band i Tromsø og Nord-Norge. Kvartetten venter ikke på planprosesser, men legger skinnene selv. «