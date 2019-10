Vidar Villa erstatter Katastrofe under Herlig Høst

Hadsel

– Vi er glade for at vi har fått Vidar Villa med fullt band til Hurtigrutens Hus, Vidar Villa har med mange gode låter og musikk som er lett like forteller John Arne Mathiesen fra Hurtigrutens Hus, i en pressemelding.

I utgangspunktet var det Katastrofe som ble booket til arrangementet, men på grunn av et langtidsengasjement, lot det seg ikke gjøre å komme.

– Vidar Villa med fullt band kommer som en fullgod erstatter. «Vidar Villa vil skape allsang og liv og det blir god stemning» kan John Arne Mathiesen fra Hurtigrutens Hus, sier Mathiesen i pressemeldingen.

Villa er en populær artist bland den yngre garde, med rundt 70 millioner streams på Spotify og utsolgte konserter over hele landet.

Gjennombruddet kom med hiten 'One Night Stand' som lå i toppen av VG-lista og Spotifylistene hele sommeren 2017.Siden den gang har han mottatt gull- og platina troféer for låter som blant annet Et Par Rolige Shots Med Gutta, Herregud og Moren Din. De andre artistene som skal på scenen under Herlig høst, er Freddy Kalas, Banana Airlines, Zadeking, Hollow Hearts, Elle Márjá Eira, Intrigue og Staysmann & Lazz. Herlig går av stabelen tredje helgen i oktober.