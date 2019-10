Ny rekord under Ulvøyløpet

Hadsel

Årets utgave av Ulvøyløpet, som ble flyttet en uke for å ikke konkurrere med høstferie, dro inn totalt 109 påmeldte, hvorav 39 av disse var i løpsklassen.



Rekord på første forsøk

Ragnhild Mykjåland debuterte som deltaker i årets Ulvøyløp, og ville teste formen i kort løype. Mot 19 andre la hun på sprang da startpistolen etter hvert fant ut at den skulle smelle, og til VA sier hun at det gikk langt bedre enn hva hun håpet på, og raskere.

– Det gikk raskere enn jeg selv målte på klokka mi. Likevel var jeg heldig, siden jeg ikke har deltatt i løpet før, og derfor ikke visste helt hvilket nivå jeg skulle legge meg på, sier hun.

Etter målpasseringen kom flere fra arrangørene og hintet om at det dunstet rekordløp, og VA får bekreftet det senere fra Einar Roger Pettersen at ingen kvinner har løpt kortløpet raskere enn hva debutanten gjorde søndag.

– Det er jo litt stas da, gliser hun, og legger til at hun syntes løpet definitivt ga mersmak.



Behagelig tur i trivelig vær



Den absolutte majoritet valgte å bruke søndagens forsiktige finvær med å dra på seg gode sko og ditto klær, for å forsere Hadseløya på tvers fra lavland via fjell til lavland.

Flere ble imidlertid litt skuffet da de ankom Ørnheihytta og håpet på en kafferast før det ble ruslet videre, siden hytta var stengt. Etter kommentarene til VA å dømme skapte det bare desto mer motivasjon for å komme seg til målrområdet på Melbu, hvor kafeen var åpen.

– Vi er rimelig fornøyde med antallet påmeldte, selv om vi selvfølgelig skulle sett at flere var med. Det er vanskelig å si hva det kan skyldes, siden høstferien er over og de fleste er hjemme nå, sier Einar Roger Pettersen i MIL.