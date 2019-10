Tilfeldigheter førte til at Ragnhild skrev bok for fremmespråklige som vil jobbe i fiskeindustrien

Hadsel

Nærmere bestemt er det ei grunnleggende opplæringsbok for nye landsmenn som ønsker å jobbe i fiskeindustrien. Melbuværing Stikholmen beskriver boka slik:

– Boka retter seg inn mot de som ikke kan norsk og som ønsker å jobbe i fiskeindustrien, eller som nettopp har begynt å jobbe i fiskeindustrien.

Boka er på rundt hundre sider og inneholder en mengde informasjon som de som ønsker å jobbe i industrien trenger. Den er gitt ut av Cappelen Damm forlag og Stikholmen er fotograf og forfatter av boka.

Men hvem er boka aktuell for?

– For bedrifter som har norskopplæring og for bedrifter som har mange fremmedspråklige, samt norskopplæringer generelt som driver arbeidsrettede norskkurs.

Tilfeldig

Men hvordan har det seg at forfatteren gikk fra å undervise ved Hadsel voksenopplæring og Folkeuniversitetet, til å lage denne boka?

– Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg møtte hun som er redaktør av boka, Nina Schjelderup Krogh på ei messe i Bodø i fjor høst, så kom vi i snakk om hvilke titler vi savnet i dette segmentet og hva som kunne fungere og ikke. Jeg sa da tidlig at jeg ønsket å lage ei bok som tok for seg fiskeindustrien. Dette fordi jeg kan mye om bransjen. Jeg jobbet der selv fra jeg var 15 til jeg var 18 år og har også en mann som jobber i bransjen. Gjennom jobben min vet jeg at det er mange fremmedspråklige som jobber i fiskeindustrien og at det derfor var et behov for ei slik bok, sier forfatteren og fortsetter:

– Det er en del ord og begreper du må lære deg som er veldig yrkesspesifikke i bransjen. Det tar boka opp og så tar den også for seg eksempler på situasjoner som en kan komme opp i på jobb og gir veiledning for hvilke regler og normer en må ta hensyn til, hvilke rettigheter en har som arbeidstaker og hvilke plikter en har. Boka har et eget kapittel om HMS, hygiene og pausesnakk og hvert kapittel avsluttes med illustrerte caseoppgaver.

Lokale modeller

Stikholmen har fotografert bildene i boka selv, med hjelp av lokale modeller.

– Deriblant min egen datter, som jobber i fiskeindustrien på somrene. Jeg har vært på Lerøy på Melbu og Skårvågen i Bø og tatt bildene. Nordlaks sponset en laks til fotografering, men det var litt verre å få tak i en torsk som var hel og fin og ikke alt for stor. Der fikk jeg hjelp fra Gøril Akselsen som tok med seg en flott lofottorsk til meg fra Henningsvær, legger hun til.

Og de lokale bedriftene har vært til god hjelp.

– Både Nordlaks og Lerøy har vært svært hjelpsomme i prosessen. De har gitt innspill med autentiske situasjoner de har opplevd som jeg har fått lov å bruke i boka. Det har vært med å gjøre boka aktuell og autentisk.

Boka er ute nå, og Stikholmen har fått nyss om at flere lokale bedrifter vurderer å ta den inn.