Tre unnlot å stemme da Jenssen og Arntzen ble ordfører og varaordfører

Hadsel

– Det var vanskelig å støtte Kurt etter at han inngikk samarbeid med Høyre, sier Nilofar Nori (SV) om hvorfor de stemte blankt.

Kurt Jenssen (Sp) ble med 13 stemmer valgt til ordfører, mot 9 stemmer for Venstres Arne Ivar Mikalsen. Tre stemte blankt. Det var Rødt og SV.

Lena Arntzen (H) ble med 14 stemmer valgt til varaordfører, mot Ørjan Robertsen som ble foreslått av MOS, Frp og Venstre. Robertsen fikk totalt 8 stemmer. SV og Rødt stemte blankt.

– Rett og slett fordi det var vanskelig for oss å støtte Kurt Jenssen som ordfører når han inngikk samarbeid med Høyre. Det går på prinsipielle, partipolitiske uenigheter, sier Nilofar Nori om den blanke stemmeseddelen.

Det betyr likevel ikke at den yngste kommunestyrerepresentanten ser helt mørkt på situasjonen. Hun har troen på samtlige politikere som er valgt inn og at de vil gjøre en god jobb.

– Det er veldig spennende og jeg har troen på posisjonens samarbeid, selv om vi politisk er forskjellige, sier Nori.

Viktig verv

I sin avskjedstale la Siv Dagny Aasvik (Ap) vekt på at det går greit i Hadsel om dagen, med positiv befolkningsutvikling i andre kvartal, men også at et ordførerverv ofte handler om å svare på spørsmål. På godt og vondt.

– Det kan være å bli stoppa på butikken, få melding fra ei ti år gammel jente har pynta seg og lurer på om hun er like pen som ordføreren. Det er å prøve å svare media når du har dårlig tid, men om å stå til ansvar for det kommunestyret har bestemt, uansett, sa Aasvik.

Ordfører for alle

– Jeg skal forsøke å være en ordfører for alle, og jeg ser i salen at det er de som vil minne meg på det hvis jeg ikke er det, sa Kurt Jenssen i sin tale.

Der fokuserte han på at kommunen er heldig som har den eksisterende storindustrien, og at de jobber hardt for å tiltrekke seg enda flere.

– Vi er heldige som har de store lokomotivene. Vi ligger langt fremme som utvikler av industritomter i kommunen. Så vil noen kritiske røster si det kun dreier seg om en del av kommunen, men det kommer saker på dette i både formannskap og kommunestyre. Det er lagt ned et enormt arbeid når det gjelder utviklingen på Fiskebøl, sa Jenssen som berømmet Aasvik for arbeidet hun har lagt ned.