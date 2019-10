Hadsel

Klokken 03.50 meldte politiet i Nordland om hendelsen på Twitter: – #Hadsel: Politiet kom over en som urinerte offentlig i Richard Withs gate. Anmeldes.

Dagsavisen skrev i april at uriniering på offentlig sted kan medføre 6.000 kroner i bot. Dette var satser fra Sør-Vest politidistrikt. Dersom satsene er like over hele landet, kan det med andre ord bli dyre dråper.