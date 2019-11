Galleri Uvær og Betty’s Tesalong vant årets servicepris, Trollfjord Bredbånd er årets bedrift

Hadsel

Toni Gjessing, leder av Hadsel Næringsforening, åpnet med å si at dette var innbyggernes pris. Prisen som gir kundene mulighet til å gi noe tilbake til næringslivet.

– Denne prisen går til den bedriften som setter kundene sine i fokus og som anstrenger seg litt ekstra for å gi kundene sine ekstra bra service. Det er innbyggerne selv som har stemt frem de nominerte, og de har måttet sette ord på hvorfor de ønsket at nettopp denne bedriften skulle vinne prisen, sa han.

– Gir oss ny energi

Da det ble klart at Galleri Uvær og Betty’s Tesalong vant årets servicepris, ble det stor jubel i salen blant de rundt 80 representantene fra næringslivet i Hadsel som var tilstede.

Galleri Uvær drives av Siv Johansen. Hun og Elisabeth Fauske, som er driver av Betty’s Tesalong har et tett samarbeid og har i flere år servert både fastboende og turister kake, kaffe og ikke minst te i flotte omgivelser på Teigan i Hadsel.

Siden Johansen og Fauske selv sto på Leknes og rigget til julemarked fredag kveld, var det Terje Eide om mottok prisen for dem. Eide fortalte at han siden han måtte være Johansen og Fauskes representant fredag kveld, hadde han utfordret dem til å skrive en takketale i tilfelle de vant. Det hadde de også gjort, og denne leste Eide opp.

– Først og fremst så vil vi takke alle som har stemt på oss – tusen takk. Vi er utrolig takknemlig for alle som legger turen innom oss på Teigan. Alle som tar med seg venner og familie, alle de trofaste og støttende stamkundene våre. Vi bruker mye tid på forberedelser i og utenfor galleriet. Det gjør vi for å kunne tilby våre gjester en helhetlig opplevelse. Ingenting overlates til tilfeldighetene, og vårt ønske er at et besøk hos oss skal være mer enn en kopp te og et glasshjerte. Hytta som huser galleriet ble bygget for 50 år siden, av han Inge. Det har alltid vært et fristed for familien, et sted å senke skuldrene. Vi er så glad for at vi nå kan dele dette stedet med dere. Den gamle familiehytta er nå hjemmet til to bedrifter som samarbeider godt for å kunne tilby dere et sted hvor dere kan komme og nyte og senke skuldrene. Hverken Siv eller Betty hadde sett dette for seg da de møttes på kunstskolen for over 20 år siden – et godt bevis på at man ikke vet hva som venter rundt neste sving. Denne prisen gir oss begge ny energi og påfyll av stå-på-vilje. Vi setter inn et ekstra gir og planlegger allerede å utvide åpningstidene i 2020. Dere er alle hjertelig velkommen. Takk igjen, hilsen Siv og Elisabeth.

Disse var nominert til Serviceprisen 2019 Garnityr

Corner Sport

Extra Melbu

Galleri Uvær og Betty's Tesalong

Elkjøp Stokmarknes

Jernvareforretningen

Lille-Børøya Barnehage

Markedsgata Hjem og Fritid As

Klesskapet

Mix på Hjørnet

– Trollfjord Bredbånd er viktig for Hadsel

Etter at tidligere fotballtrener Roger Finjord, til stor entusiasme og latter blant publikum, hadde holdt foredraget «jakten på det gode laget», ble vinneren av Årets bedrift i Hadsel 2019 kåret. Denne gikk til Trollfjord Bredbånd AS. Juryens begrunnelse var som følger:

«Vinneren av årets bedrift i Hadsel 2019 er opptatt av utvikling. Det er en relativt ung bedrift, men har lange historiske røtter. De er opptatte av å utvikle nye markeder og produkter, og de har de siste årene styrket sin posisjon i en bransje i stor endring. Vinneren av årets bedrift jobber kontinuerlig med utvikling av egen organisasjon, av egen strategi og av egen merkevare. Bedriften har skapt viktige kompetansearbeidsplasser og stillinger som appellerer til unge arbeidstakere. De har vært en pionér i en rekke år gjennom sin evne til å skape sterke allianser og etablere samarbeid med et bredt nettverk av partnere. Gjennom sin evne og vilje til samarbeid lokalt, nasjonalt og tidvis internasjonalt, har bedriften skapt en posisjon som en ledende aktør i Nord-Norge. Bedriften viser at de fortsatt har store ambisjoner!

Bedriften er viktig for Hadsel. De tar selv initiativ til viktige lokale aktiviteter og er også en sterk bidragsyter til idrettslag og frivillige foreninger. De er synlige overfor skoler og barnehager, og stiller velvillig opp på lokale arrangement».