NM-sølv til Tina Sofie Larsen

Hadsel

– Resultatmessig har det vært en laber dag, helt fram til Tina Sofie kom til finalen i sparring og gikk en meget god kamp der hun ble nummer to, sier Ken Thomas Kvæl som er trener for team Hadsel.

– En sterk prestasjon

Det er ti utøvere fra Hadsel taekwon-do klubb som deltar på NM i Stavanger. Tina Sofie Larsen hadde håpet på gull i sparring, som er hennes sterkeste disiplin.

– Det er lov å være skuffet når man først er kommet til finalen og ikke vinner. Men motstanderen var totalt overlegen i sine kamper inn mot finalen, og de var alle mot gode utøvere. Dermed er det å kjempe jevnt mot hun som vant, en sterk prestasjon, sier Kvæl.

Han berømmer innsatsen til alle utøverne som har deltatt.

– Selv om utøvere som har deltatt har gått ut tidlig i cupsystemet, så har alle levert gode prestasjoner. Innsatsen er det ingenting å si på. Det har hele veien vært bittesmå ting som har gjort at utfallet har bikket i favør av motstanderen, sier han.

Fire fjortenåringer

–Alle som er med som utøvere kan være med og hevde seg dersom trekningen og dagsformen er på deres side. Det er også fullt mulig å ryke ut i første runde dersom man møter noen som har høyt nivå, og som har en god dag, sier han.

De yngste i NM-troppen fra Hadsel er 14 år.

-At vi har fire fjortenåringer med oss, det er vi kjempefornøyde med. Det er ikke noen selvfølge at man har så mange ivrige og dyktige ungdommer, slår Kvæl fast.

Også Sortland taekwon-do klubb deltar på NM med fire utøvere.

– Hadsel har vært veldig aktiv de siste årene, vi synes det er artig at Sortland nå er på vei gjennom et generasjonsskifte og på vei tilbake i mesterskapssammenheng, sier Ken Thomas Kvæl.

Generasjonsskifte

Sortland med sine 200 medlemmer er en av de største klubbene i Nord-Norge.

– Det er veldig bra at de er med. Det motiverer oss alle, både at de er med og at vi kan få konkurrere mot dem, det motiverer, sier Kvæl.

Kjell Arne Finnesen er trener for utøverne fra Sortland, og sier at man vil bruke årets NM som et opplæringsmesterskap.

– Alle som er med deltar for første gang på NM. Vi har har nå på vei opp veldig mange lovende utøvere, sier Finnesen, og legger til at sortlendingene er spente på mesterskapsdeltakelsen, både når det gjelder nivået og på egne prestasjoner.

– Jeg synes de er dyktige alle sammen. Det å delta på noe så stort som NM handler også om å bli vant til all viraken rundt, all støyen og folkene. Vi har ikke fokusert så mye på konkurransebiten i klubben, det er noe som kommer naturlig etter hvert, sier Finnesen.

Høyt nivå

I årets Norgesmesterskap har nivået vært vanvittig høyt

– Vi skal selvfølgelig lære av de feilene eller manglene som utøverne har vist fram, men vi skal først og fremst sette pris på det de har fått til. Cirka 15.000 trener taekwon-do i Norge, og det er ikke alle som er gode nok til å være her og stille opp i et NM, og vise at man hører heime her. Det viser at utøverne våre holder et godt nivå, slår Ken Thomas Kvæl fast.

Søndag er det juniorene som skal i ringen, med sparring, og i tillegg er det hadselværinger som deltar i knusing og spesialteknikk.