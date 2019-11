Vesterålinger lager film om Halvdan Sivertsen

Hadsel

Fredag ga Nordnorsk filmsenter dokumentarprosjektet om Halvdan Sivertsen 500 000 kroner i produksjonsstøtte til Rabalder Produksjon. Med det kan endelig filmskaper og produsent Tord Theodor Olsen fra Melbu avsløre detaljene rundt prosjektet han har jobbet med siden i vår, sammen med regissør Gunnar Hagen fra Bodø og Deadline Media.

– Det har vært en lang prosess å få på plass finansiering nok til å starte arbeidet. Nå er vi så langt på vei at vi endelig kan fortelle folket om filmen, forteller Olsen, som har tilholdssted i Bodø, i en pressemelding.

Noen av opptakene er gjort i sommer og høst, men mye av filmen skal produseres over nyttår. Filmen skal handle om artisten og hans bakgrunn, men skal også ta for seg en av hans store fanesaker gjennom hele sitt voksne liv, klimaet.

– Vi har snakket mye med Halvdan og forberedt han på at vi ønsker å gå nærmere privatlivet hans enn andre medier har fått lov til tidligere. Til det stilte han seg positiv og er enig om at prosjektet på mange måter er et historisk dokument som skal leve lenge etter han, forteller Olsen.

Flere vesterålinger på laget

Med seg i teamet har produsenten flere vesterålinger. Deadline Media på Sortland leverer alle tekniske tjenester til produksjonen. Daglig leder i Deadline Media, Martin Meisterlin, takker og bukker for tilskuddet som ble tildelt filmprosjektet.

– Filmen er et klasseeksempel på hva nordnorske selskaper kan få til med godt samarbeid. Å være med og lage film om selveste Halvdan Sivertsen er ikke hverdagskost, så vi gleder oss veldig til å vise filmen frem på NRK, sier Meisterlin.

Sendes på NRK

Neste år fyller Sivertsen 70 år, og det er i forbindelse med denne markeringen filmen produseres. Rabalder Produksjon har fått visningsavtale med NRK som etter planen skal sende filmen i beste sendetid rundt påska 2020.

– Vi var tidlig enig med NRK om at dette var en film som mange har interesse av å se. Halvdan har vært en del av norsk musikk i en mannsalder, og det er få som ikke har et forhold til han, forteller Olsen om grunnen for at han selv ville lage filmen.