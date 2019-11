Går inn i sitt 10. år som A-lagstrener for Melbo

Hadsel

Det ble i dag klart etter at styret i MIL Fotball i en pressemelding kunne melde at han fortsetter som trener også i 2020.

– Vi i Melbo IL er kjempeglad for å kunne fortelle at Thomas Rønning fortsetter som trener for Melbo IL sitt A-lag i sesong 2020. Dette blir Thomas sitt 10. år som trener for Melbo IL, opplyser styret i pressemeldingen.

Det at han tar et nytt år, ser styret på som svært viktig både for spillerne, støtteapparatet og kontinuiteten i klubben, fremhever styret.

Historisk plassering

I sesongen som nå ligger bak oss har Thomas Rønning sammen med resten av teamet rundt A-laget, ledet klubben til en historisk plassering i Allnorsk Fotball. Gjennom årenes løp har Thomas hele tiden klart å utvikle laget til å ta nye steg!

– Til tross for lange og dyre reiser til bortekamper, har driften av A-laget økonomisk gått i balanse. I tillegg til å være et stjernekort som trener, er Thomas viktig for klubben på områder som gjelder sponsorer, utvikling av anlegg, rekruttering og prosjektering, sier styret.

Støtteapparat

Når det gjelder støtteapparat rundt Thomas og A-laget skal dette komme på plass i løpet av de neste ukene, hvor han selv vil ha en viktig rolle med å få med seg de rette personene.

Styret uttaler et klubben gleder seg til sesongen 2020, og ser frem til et nytt, spennende fotballår på Allnorsk Nivå.