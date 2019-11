Holder storøvelse i havna på Stokmarknes søndag

Hadsel

Det blir totalt 19 brannmenn fra henholdsvis Hadsel, Bø, Andøya og Lødingen som deltar på kurset.

Ifølge øvingsleder Stein Johannesen, er det ikke vanlig at brannvesenet melder fra om slike øvelser på forhånd, men siden de ved flere anledning har opplevd at forbispaserende tror det har vært en ulykke, og også i noen tilfeller har kontaktet politiet, ønsker de å melde fra på forhånd.

– Når vi øver i så stor skala opplever vi at publikum tar kontakt med oss for å spørre om det er en øvelse eller ulykke. Når vi holder til ved sjøen, blir det godt synlig for folk, og særlig når vi setter opp lykter. Selv om vi har på oss reflekser og synlige klær, er det ikke alle som oppfatter at det er en øvelse. At det er selvsagt for oss, betyr ikke at det er opplagt for andre. Vi har også opplevd at noen blir skremt. Derfor tror vi det er lurt å opplyse om øvelsen i forkant, slår Johannesen fast, og legger til at det også vil være en båt i sundet i forbindelse med øvelsen.