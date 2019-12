Peter Aas gir seg i MIL

Hadsel

MIL-trener Thomas Rønning har vært godt fornøyd med unggutten.

– Peter har vært en god spiller for oss. Egentlig vil vi jo ha spillere som kan være med på hver trening med laget. Peter har bodd i Tromsø og pendlet hit til kamp. Når det er sagt har Peter også vært på mange treninger, siden han egentlig er herfra og har familie her. Nå er det klart at han fortsetter et annet sted. Vi takker for innsatsen og ønsker han lykke til videre, sier Rønning.

Peter Aas beskriver exiten slik:

– Jeg har hatt ei fin tid i Melbo, men er nå i tenkeboksen på hva veien videre er. Jeg og dama flytter til Alta nå, så får vi se hvor jeg ender opp fotballmessig, sier Aas, som venter barn med kjæresten neste år.