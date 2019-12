Nå er det endelig bestemt. Det blir testsenter på Fiskebøl

Hadsel

Tidligere i år konkluderte en rapport fra Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) at et stort, fullskala test- og treningsanlegg for oljevern og marin forsøpling lokalisert på Fiskebøl, er det beste alternativet for å tilfredsstille de effektmålene som myndighetene har satt. Nå er det altså avgjort.

– I dag er det ekstra hyggelig å være hadselværing, uttalte Freiberg.

Terje Olav Hansen, som er administrerende direktør i LoVeMar AS, var også klar på at nyheten om at senteret blir lagt til Fiskebøl, er en stor dag.

– Vi har ventet i årevis. Endelig kom bekreftelsen. Dette føles som julaften, sa han.

Freiberg var klinkende klar på at testsenteret ikke blir et lokalt testsenter for Norlense, men at det blir et offentlig senter som skal serve hele landet.

Saken blir oppdatert.