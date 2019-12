FrP ønsket å ha nestlederne i sentrale posisjoner i regjeringen

Hadsel

Solberg fikk under pressekonferansen spørsmål fra pressen om at hun tidligere hadde uttalt at regjeringen kanskje sliter litt med å bygge entusiasme både innad og utad, og om hun med dagens endringer følte at de var på tur til å få skapt denne entusiasmen.

– De endringene som skjer nå er først og fremst ikke for å skape entusiasme for den ene eller for den andre. Bakgrunnen for dette skiftet er jo også et ønske fra FrP om å ha begge sine nestledere inn i regjeringen. Dette for å sitte tett på og følge med, og dermed også være gode ambassadører utad for helheten i regjeringens politikk, svarte Solberg.

– Gjort en solid jobb

Freiberg tok over som Olje- og energiminister etter Terje Søviknes 31. august 2018, og fikk dermed ett år og tre måneder som statsråd.

Solberg takket innledningsvis den nå avgåtte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) for jobben han hadde gjort.

– Jeg vil takke Kjell-Børge Freiberg, som fikk avskjed i nåde fra Kongen i statsråd i dag. 50 år etter at det norske oljeeventyret startet, har Kjell-Børge gjort en solid jobb for å videreutvikle Norges viktigste næring, som altså sysselsetter over 170.000 mennesker rundt om i hele landet, sa Solberg.

Videre uttalte hun at i Freibergs tid som olje- og energiminister, har de skrevet et viktig nytt kapittel som energinasjon, der de blant annet har fått utbyggingsplanene for den største havvindparken i Norge, «Havvindtampen» på plass.

– Jeg har lyst til å takke Kjell-Børge for det gode samarbeidet og for innsatsen han har gjort i regjeringen. Han skal fortsatt gjøre en innsats for regjeringen, da han gå tilbake til Stortinget og skal jobbe derfra for å realisere vår felles plattform – Grana-plattformen, sa Solberg.

Listhaug tar over

Som VOL omtalte tidligere onsdag, er det Sylvi Listhaug (FrP) som trer inn i rollen som ny olje- og energiminister. Solberg trakk frem noen av tingene Listhaug har gjort som eldre- og folkehelseminister.

– Når Sylvi går over til et nytt felt nå, går hun fortsatt over til et felt som kommer til å være veldig viktig for Norge nå og i årene fremover. Vi skal fortsatt utvikle olje- og gassnæringen videre, vi skal utvikle leverandørindustrien i denne sektoren og vi skal fortsette utviklingen av mer fornybar energi. Vi skal også bruke denne kompetansen videre på andre felt fremover. Dette er bare noen av de temaene som Sylvi skal jobbe med, uttalte Solberg.