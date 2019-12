20 år siden Stokmarknes ble by

Hadsel

Kai Kiil, vokalist i Banana Airlines, jobbet på den tiden på Hurtigrutens Hus, og filmet markeringen.

Se videoen i vinduet over.

I oktober 1999 tok Ørjan Robertsen, som da representerte arbeiderpartiet, over som ordfører i Hadsel.

– Jeg fikk være med å skrive historie, sier Robertsen til VOL.

Politikeren, som i dag representerer MOS (Melbu og omegn samarbeidsliste), sier at arbeidet med å søke om å få bystatus startet lenge før han ble ordfører. Når det nå er 20 år siden Stokmarknes fikk bystatus, tror han absolutt at det har hatt noe å si for kommunesenteret i Hadsel.

– Det er helt opplagt. Man får et fokus rundt at Stokmarknes er by, som også gjør at man kan konkurrere mot byene rundt, som Sortland og Svolvær, sier han.

Robertsen mener også at det betyr noe for den enkelte å kunne si at man er fra en by.

– Jeg vil si at Stokmarknes lever opp til bystatusen. Man skal tilfredsstille de servicetjenestene man kan forvente å ha i en by slik at man ikke savner noe i hverdagen. Samtidig har man den fordelen fra offentlige arenaer at man for eksempel kan søke om midler. At Stokmarknes er by betyr også mye for de kulturarenaene vi har, da det er enklere å tiltrekke seg enkelte kulturarrangement enn det ville vært hvis vi ikke hadde bystatus, sier han.

– Så hadde Stokmarknes vel ikke kunne kalt seg «Hurtigrutebyen» hvis det ikke var for bystatusen?

– Nei, det er et veldig viktig poeng, sier Robertsen.