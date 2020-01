– En gavepakke til reiselivsnæringa i Vesterålen

Hadsel





– Dette er absolutt gode nyheter. Når hurtigruta kommer hit vil den legge til kai klokka 10 og gå herfra klokken 14, slik at det blir et fire timers opphold, sier havnesjef for Hadsel Havn KF, Olav Henning Trondal.

Fra Stokmarknes går hurtigruta videre til Risøyhamn, der den har ankomst klokken 17 og skal ha et to timers opphold før den går videre klokken 19.

De ekstra timene til kai, er ifølge havnesjefen en stor mulighet for opplevelsesturisme.

– Hos oss vil mange av de som kommer på land her, besøke vernebygget over «Finnmarken» og det nye hurtigrutemuseet. Hurtigruta har også planlagt en god del aktivitet for de reisende, sier Trondal.

Mange muligheter

Reiselivssjef i Andøy, Camilla Illmoni synes det er flott at hurtigruteturister nå får sjansen til opplevelser.

– Dette er veldig spennende og en fin mulighet for både Andøya og hele Vesterålen. At turister får tid til å oppleve aktiviteter er viktig, sier hun og viser til alt Andøy har å by på, fra nasjonal turistvei til Spaceship Aurora og det nye spektakulære kvalsenteret, The Whale.

Ifølge Illmoni er det nå mange muligheter som åpner seg opp.

– Å få satt sammen opplevelsespakker og dagsopplevelser, at vi kan selge inn opplevelser. Til nå har det vært så korte stopp at det er så vidt de kommer seg i land før de må om bord igjen. Derfor er dette kjempespennende, sier Illmoni.

De ekstra anløpene er viktige, fordi ringvirkningene kan bli store.

– Så vil det vise seg om vi er anløpene verdig, men det har jeg all tro på, sier havnesjef Olav Henning Trones, og viser til entusiasmen rundt Arctic Race of Norway.

– Jeg er veldig optimistisk og tror de ekstra anløpene er noe som vil vare ved, noe som vi har hos oss i overskuelig fremtid, sier han.

Rød løper og mottakelse

Med oppstart i mai 2021 blir første ekstra anløp blir 4. mai, når MS «Finnmarken» ankommer Stokmarknes. Siste ekstra anløp for sesongen blir 24. september. Totalt blir det 27 ekstra anløp for Stokmarknes og Risøyhamn i denne perioden.

– 4. mai har vi nok ordføreren i Hadsel på plass med kjede og rød løper, spår havnesjefen som også ønsker at det første ekstra hurtigruteanløpet skal feires med korpsmusikk og kulturelle innslag.

Havnesjefen ser også for seg at det kan bli en markering i forbindelse med sesongavslutningen i september.

Når MS «Finnmarken» ankommer Stokmarknes 4. mai 2021 har den seilt fra Brønnøysund.

– Det handler litt om stolthet også. Å få vist hva vi har også på den kulturelle siden. Det er viktig med slike markeringer for de som er våre gjester, at vi viser at vi setter stor pris på dem, sier han.

Viktig med monumentalbygg

– Vesterålen som region ses på som et naturlig nedslagsfelt, det er tross alt ikke stor distanse fra sør til Andenes og lengst nord. For Hadsel er det ei fjær i hatten at vi får anløpet, og det er ikke tvil om at vernebygget har gjort oss attraktive som destinasjon, sier Trondal.

Han minner om at The Whale på Andenes har allerede vakt oppmerksomhet verden rundt, på grunn av arkitekturen.

– Slike monumentale bygg er viktige. Her på Stokmarknes får vi et nytt hotell med en arkitektonisk utforming som blir interessant. Jeg tror vernebygget over «Finnmarken» kan bidra til å gi store ringvirkninger, at det viser seg at det er ei fremtidsretta investering, slår Olav Henning Trones fast.