Adrian er nok en gang tatt ut på landslaget i futsal

Hadsel

Adrian Pedersen har per i dag 12 futsallkamper med flagget på brystet. Han synes det er like artig å bli tatt ut hver gang, men understreker at han ikke tar det for gitt.

– Jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å bli tatt ut ved senere anledninger også. Det er bare å jobbe hardt videre, sier han.

Pedersen mener det er en anelse annerledes å være en del av futsaltroppen nå når han har fått litt mer erfaring, sammenlignet med hvordan det var i starten.

– Den store forskjellen på samlingene nå kontra da jeg startet, er at jeg har blitt tryggere på meg selv. Jeg tør å prøve ting på banen som jeg ikke gjorde da. Jeg er ikke redd for å gjøre feil. I de første kampene var jeg også usikker på nivået og på hvordan vi skulle spille, sier han.

På spørsmål om han tror han og lagkameratene er kapable til å komme seg til EM i futsal neste år, svarer han:

– Jeg tror vi kommer til å møte jevngode land i kvalifiseringen, og da er mulighetene ganske gode, slår Adrian Pedersen fast.

23-åringen er fortsatt den eneste vesterålsspilleren på futsallandslaget, noe han har vært et par år. I kvalikkuttaket er det for øvrig Utleiera som er representert med flest spillere. Landslagssjef Sergio Gargelli har tatt ut hele fem spillere fra Trondheims-klubben.

Følgende spillere, inkludert Pedersen, er tatt ut til EM-kvalifiseringen:

Kenneth Rakvaag, FC Hulløy Bodø

Andreas Ajer, Sandefjord Futsal

Tobias Schjetne, Sjarmtrollan

Lars Røttingsnes, KFUM

Petter Høvik, KFUM

Erlend Tjøtta Vie, Utleira

Oskar Stølan, Utleira

Christopher Moen, Utleira

Adrian Pedersen, Vesterålen

Morten Wermåker, KFUM

Milos Vucenovi, Sjarmtrollan

Sindre Welo, Utleira

Jonas Simonsen, Sjarmtrollan

Andreas Fossli, Utleira