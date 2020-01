Gjennombrudd for hotellplanene på Stokmarknes

Hadsel

Det opplyser Hadsel kommune i ei pressemelding.

– Dette har vært blant de aller største potensielle hindrene for realiseringen av hotellet, og nå har vi kommet oss forbi det, forteller kommuneplanlegger i Hadsel, Hans Christian Haakonsen.

– Denne vurderingen fra dem, som er vår regionale kulturminnemyndighet, åpner for at bygget kan rives for å rydde plass til hotell, sier han.

«Ikke bevaringsverdig»

Haakonsen har i senere tid jobbet med en kulturminneanalyse til reguleringsplanen for Hotell Richard With.

«Bygget er et funksjonsbygg som i liten grad har vært preget av ulike stilarter. På den andre siden er bygget såpass transformert at det vil koste store beløp å bringe det tilbake til opprinnelig stand. Her er andre kulturminner i Hadsel som er viktigere å ta vare på. Vår skjønnsmessige vurdering ut fra nevnte forhold er at bygget ikke er bevaringsverdig», heter det i deler av konklusjonen om kullageret i de nevnte analysen kommunen har laget.

– Kullageret kan rives, konkluderer kommunen Kulturminnevurderingen konkluderer med at lageret kan rives, for å gi plass til hotell Richard With. Nordland fylkeskommune er imidlertid svært negative til rivning av det gamle lageret på Stokmarknes.

Mildere

Tidligere har fylkeskommunen signalisert at de «vurderer tiltaket til å kunne være i strid med vesentlige regionale interesser», men at dette skulle tas stilling til etter at kommunens kulturminneanalyse var utarbeidet. I et brev datert24. januar 2020 fastslår fylkeskommunen at bygget likevel ikke er av vesentlig regional verdi.

Kulturminnemyndigheten minner imidlertid om at det er svært uheldig dersom bygninger regulert til bevaring rives.

– Dersom kommunen velger å gå videre med planen vil vi anbefale at vernet på Nordgården og Rødbrygga videreføres, selv om konteksten til bygningene vil bli svekket ved en utbygging, heter det i seneste korrespondanse fra seksjonsleder for kulturminner i Nordland, Geir Davidsen.

– Svært solid jobb

Hadsels kommunedirektør Ola Morten Teigen roser sin kommuneplanlegger for god og iherdig innsats.

– Her har Haakonsen gjort en svært solid jobb med kulturminneutredningen som trolig har vært avgjørende for å kunne sikre lokal styring over beslutningen. Uten den faglig gode og gjennomarbeidede utredningen ville det vært mindre sannsynlig at hotellet kunne blitt realisert, sier kommunedirektør Teigen.

Saken skal opp i førstkommende formannskapsmøte 6. februar, og kommunedirektørens innstilling vil være at planen legges ut til seks ukers høring.